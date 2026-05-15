Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков, отметив, что за это время было примерно десяток таких заявлений. Обычно, они появляются с периодичностью дважды в год.

Что известно о ракете "Сармат"?

В одном из последних обращений Владимир Путин в очередной раз вспомнил о якобы новом оружии. По словам диктатора, теперь его берут на вооружение "по-настоящему". Возникают вопросы, что тогда означали предыдущие заявления главы Кремля.

В общем ракету разрабатывают с 2011 года. Первое успешное испытание состоялось в 2022-м. Еще одно проводили в 2024 году, но оно закончилось подтвержденным взрывом ракеты в шахте. После этого один раз ее запустили и подтвердили, что берут на дежурство.

Даже Советский Союз такого не делал. Там знали, что для того, чтобы взять межконтинентальную баллистическую ракету на боевое дежурство, нужно провести серию непрерывных успешных пусков для того, чтобы доказать, что ракета действительно работает,

– подчеркнул Олег Катков.

Ведь ракета – сложный комплекс, который имеет множество отдельных узлов и агрегатов. Даже, учитывая то, что "Сармат" – это лишь модернизация советской ракеты, но ее создание действительно является сложным процессом.

Вниманию! Ракета РС-28 "Сармат" способна нести ядерные заряды. Она якобы может атаковать США по баллистической траектории, но на самом деле 18 000 километров радиуса действия хватит только на половину дороги. Ее запуск происходит из шахтной установки. Боевая часть якобы достигает до 10 тонн.

Почему Путин снова заговорил о своем оружии?

На самом деле есть простое объяснение, почему Россия пытается объявить о том, что "Сармат" выходит на боевое дежурство. Дело в том, что она должна заменить ракету Р-36М2 "Воевода", которая более известна под названием "Сатана". В советское время их изготавливали в Украине, а еще до 2014 года – обслуживали.

Понятно, что после 2014 года никто из компетентных специалистов их не обслуживает. Россияне пытаются самостоятельно что-то сделать, но они уже достаточно старые, гарантии, что ракеты полетят нет.

Последний известный пуск был очень-очень давно. Обычно такие ракеты проверяются просто – запускаются самые старые. Если полетело, то все в порядке. Если не полетело, тогда берут более новые и так пока не дойдет до успешного пуска,

– объяснил Олег Катков.

Но у России нет большого количества этих ракет, есть примерно до четырех десятков. Также возникают вопросы, если ракету не обслуживали, то доставят ли заряды. В общем все это является вопросом стратегического ядерного сдерживания и единственной гарантией существования российского режима.

Какие еще новые заявления озвучили в России?

Россияне заявили о запуск ракеты "Сармат", а также пригрозили поставить на "Орешник" ядерные боеголовки. По словам российских командиров, "Сармат" якобы станет на боевое дежурство до конца 2026 года. Несмотря на все заявления, никаких подтверждений успешных испытаний или характеристик до сих пор нет.

