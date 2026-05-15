Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков, зауваживши, що за цей час було приблизно десяток таких заяв. Зазвичай, вони з'являються з періодичністю двічі в рік.

Що відомо про ракету "Сармат"?

В одному з останніх звернень Володимир Путін вкотре згадав про нібито нову зброю. За словами диктатора, тепер її беруть на озброєння "по-справжньому". Виникають питання, що тоді означали попередні заяви очільника Кремля.

Загалом ракету розробляють з 2011 року. Перше успішне випробування відбулося у 2022-му. Ще одне проводили у 2024 році, але воно закінчилося підтвердженим вибухом ракети у шахті. Після цього один раз її запустили й підтвердили, що беруть на чергування.

Навіть Радянський Союз такого не робив. Там знали, що для того, аби взяти міжконтинентальну балістичну ракету на бойове чергування, потрібно провести серію безперервних успішних пусків для того, щоб довести, що ракета справді працює,

– наголосив Олег Катков.

Адже ракета – складний комплекс, який має безліч окремих вузлів і агрегатів. Навіть, враховуючи те, що "Сармат" – це лише модернізація радянської ракети, але її створення справді є складним процесом.

До уваги! Ракета РС-28 "Сармат" здатна нести ядерні заряди. Вона нібито може атакувати США по балістичній траєкторії, але насправді 18 000 кілометрів радіуса дії вистачить лише на половину дороги. Її запуск відбувається з шахтної установки. Бойова частина нібито сягає до 10 тонн.

Чому Путін знову заговорив про свою зброю?

Насправді є просте пояснення, чому Росія намагається оголосити про те, що "Сармат" виходить на бойове чергування. Річ у тому, що вона має замінити ракету Р-36М2 "Воєвода", яка більш відома під назвою "Сатана". За радянських часів їх виготовляли в Україні, а ще до 2014 року – обслуговували.

Зрозуміло, що після 2014 року ніхто з компетентних фахівців їх не обслуговує. Росіяни намагаються самотужки щось зробити, але вони вже досить старі, гарантії, що ракети полетять немає.

Останній відомий пуск був дуже-дуже давно. Зазвичай такі ракети перевіряються просто – запускаються найстаріші. Якщо полетіло, то все гаразд. Якщо не полетіло, тоді беруть новіші й так поки не дійде до успішного пуску,

– пояснив Олег Катков.

Але у Росії немає великої кількості цих ракет, є приблизно до чотирьох десятків. Також виникають питання, якщо ракету не обслуговували, то чи доставлять заряди. Загалом все це є питанням стратегічного ядерного стримування і єдиною гарантією існування російського режиму.

Які ще нові заяви озвучили у Росії?

Росіяни заявили про запуск ракети "Сармат", а також пригрозили поставити на "Орешник" ядерні боєголовки. За словами російських командирів, "Сармат" нібито стане на бойове чергування до кінця 2026 року. Попри всі заяви, ніяких підтверджень успішних випробувань чи характеристик досі немає.

Крім цього у Кремлі висунули ще одну вимогу для завершення війни. Цього разу зажадали не тільки виходу ЗСУ з Донбасу, але з решти "російських територій". Речник Путіна пояснив, що мовиться також про Запорізьку та Херсонську. Так нібито відкриється шлях до переговорів. В Україні такі умови називають ультиматумом.

У Кремлі анонсували зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна, яка відбудеться у Китаї. Перед тим Пекін відвідав американський президент Дональд Трамп. Експерти припускають, що однією з причин для поїздки Володимира Путіна є прохання про допомогу. Економічний стан Росії дуже складний.