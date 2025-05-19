Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів 24 Каналу, які проблеми виникли у ворога із "Сарматом" і чи здатний він виробляти їх надалі. Також за даними ГУР, Росія мала у ніч 19 травня здійснити демонстративний "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", однак він не відбувся.

До теми Росія планує запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс", – ГУР

Доведеться починати все спочатку

"В останній раз запуск "Сармата" закінчився вибухом прямо в шахті. Тому заява щодо прийняття цієї ракети на озброєння Росією не мала жодного відношення до реальності", – підкреслив Катков.

За нормативами, які існували ще за часів Радянського Союзу та вже під час прийняття на озброєння міжконтинентальної балістичної ракети підводного базування "Булава", необхідно було здійснити поспіль 10 успішних випробувань ракети. Лише після цього її можуть прийняти на озброєння.

Саме тому, наприклад, ракету "Булава" дуже довго випробовували, тому що не могли досягти саме 10 успішних пусків поспіль.

Тому, коли росіяни оголосили, що запустили "Сармат" один раз і успішно, це не має жодного відношення до реальності,

– наголосив він.

Коли в Росії оголосили, що знову запускають прототипну версію цієї ракети, а вона вибухає прямо в шахті і розносить випробувальний комплекс, це, за словами головного редактора Defence Express, тимчасово призупинило роботи над "Сарматом", тому що немає звідки його запускати.

Вибухнула, як зазначив він, саме випробувальна пускова шахта з відповідною апаратурою для контролю. Коли йдеться про постановку нової міжконтинентальної балістичної ракети, то мається на думці пусковий комплекс.

Це шахта зі всією апаратурою підготовки до пуску, закладення програм польоту і ракетою. Росіянам доведеться починати все спочатку зі створення усього цього,

– пояснив Олег Катков.

Враховуючи те, що Росія перебуває під санкціями, то отримати відповідне комплектування для системи стратегічного ядерного стримування їй буде дуже важко.

Нагадаємо, що під час випробувань російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат" у вересні 2024 року вона вибухнула у шахті на полігоні Плесецьк. Це підтверджують супутникові знімки. На місті вибуху з'явилась вирва діаметром щонайменше 62 метрів. На думку експертів, вибух "Сармата" стався через помилку російських фахівців та через проблеми у рідиннопаливному двигуні, що є найпоширенішими у російському ВПК.