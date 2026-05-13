На это в разговоре с 24 Каналом обратил внимание глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, напомнив, что это давняя тактика Кремля и сегодня Путину ничего не остается, как снова угрожать ядерным оружием.

Кто из владельцев "ядерки" действительно опасен?

Поведение Путина, когда он пытается пугать мир "ядеркой", схоже с трамповским во время проведения военной операции США в Иране. Рыбачук озвучил, что американский лидер недавно неистово бегал по Белому дому и хотел использовать ядерное вооружение в отношении Тегерана.

Когда человек авторитарный, имеет ядерное оружие, то у него чешутся руки. В ситуации с Путиным очевидно, что украинцев он не запугает. Нас нечем уже пугать. Если посмотреть на разрушенные до основания украинские города, это могло бы быть в результате использования Россией тактического ядерного оружия, она просто делает это артиллерией, КАБами. Это российская тактика – уничтожать и осквернять все,

– озвучил Рыбачук.

По словам главы аналитически-адвокационной организации, представить себе возможность использования россиянами "ядерки" трудно, ведь для Китая, от которого Россия зависима, такое поведение абсолютно неприемлемо. Пекин не раз заявлял, что ее применение расценивает как "красную линию".

Напомним! Россия не впервые тестирует "Сармат". В конце ноября 2025 года сообщалось о неудачном запуске межконтинентальной баллистической ракеты на пусковой базе под Оренбургом. Тогда ракета взорвалась в воздухе и упала, образовав столб фиолетового дыма.

Самым непредсказуемым и опасным, как подытожил Рыбачук, из всех игроков на международной арене, которые имеют "ядерку" – это Северная Корея, которая якобы является союзником Китая и России.

К сведению! В КНДР в марте 2026 года предусмотрели изменения в конституции, которые позволяют наносить ответный ядерный удар в случае гибели северокорейского диктатора Ким Чен Ына в результате действий другой страны. На такой шаг Северная Корея пошла после того, как в ходе военной операции США и Израиля в Иране был устранен верховный лидер Али Хаменеи.

Ядерное оружие: в ISW озвучили, для чего Россия испытала "Сармат"

Аналитики американского Института изучения войны уверены, что, вернувшись к своей риторике о якобы успешном тестировании "Сармата", глава Кремля пытается не только похвастаться арсеналом и не только стремится запугать мир, а имеет и другую цель – пропагандистскую.

В ISW отметили на том, что в этом году Россия по сути не была способна полноценно обеспечить защиту парада в Москве, который прошел 9 мая. Из-за страха ударов украинских дронов мероприятие проводилось без военной техники, а сам Путин просил о перемирии на этот период. На фоне этого он решил в очередной раз активизировать риторику относительно своей "ядерки", чтобы перекрыть свой позор.

Аналитики отметили и то, что он прибегает к такому с целью скрыть проблемы, с которыми сталкивается оккупационная армия России на поле боя. Ее продвижение на фронте существенно замедлилось и такая тенденция фиксируется с осени прошлого года.