Громадяни країни-агресорки не можуть зрозуміти, як так вийшло, що на 5-ий рік "сво" українська армія стала лише сильнішою. На настрої у російському суспільстві звернув увагу керівник Центру протидії дезінфомації Андрій Коваленко.

Як атака на Москву змінює ставлення росіян до війни?

Виявилося, що фронті з Донбасу перемістився прямо на голову москвичів. Тепер вони бояться уявити, що можна очікувати від українців на 6-ий рік війни.

За словами Коваленка, попереду нічого хорошого для жителів великих міст Росії, зокрема Москви і Санкт-Петербурга, не буде. Життя у Росії ставатиме лише гірше.

Керівник ЦПД зауважив, що росіяни мають зробити вибір: або знести Путіна, або вимагати завершення війни тут і зараз.

Також раніше Коваленко вказував на те, що російські пропагандисти вперше відкрито висловили сумніви у надійності вітчизняної ППО. Уявлення про Москву як недосяжну фортецю почало руйнуватися.

Як зазначив Інститут вивчення війни, Z-блогери лютують через те, що українським дронам вдалося прорвати оборону Московської області. Вони критикують владу за те, що та не гарантувала столиці надійний захист і закликають її до застосування ядерної зброї у відповідь.

Також проросійським воєнкорам не сподобалася реакція Кремля на наймасованішу за час війни атаку на Московську область. Фактично у Путіна робили вигляд, що нічного значого не сталося. Речниця МЗС Росії Марія Захарова лише зауважила, що українські удари нібито завдають шкоди цивільним. Водночас вона приховала успішні ураження НПЗ та інших об'єктів.

Державні канали присвятили лише хвилину екранного ефіру атаці на Москву.

Російський пропагандист Павло Зарубін поцікавився у речника Путіна, навіщо Росії ядерна зброя, якщо її однаково продовжують атакувати. У відповідь чиновник зазначив, що ядерка потрібна країна для того, аби запобігти зникненню її як державі. На думку аналітиків, у такий спосіб Пєсков намагався заспокоїти суспільство і переконати, що усе під контролем влади.

Довідка: У ніч проти 17 травня понад 500 дронів атакували 14 російських регіонів. Найбільшого удару зазнала Московська область. Там Сили оборони уразили НПЗ, завод "Ангстрем" та дві нафтоперекачувальні станції. Володимир Зеленський назвав масований обстріл столичного регіону відповіддю на російські удари і затягування війни.

Що кажуть експерти про атаку на Москву?

Атака дронів на Москву 17 травня показала слабкі місця російської ППО. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" заявив президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів та власників літаків" Геннадій Хазан.

За його словами, велика територія Росії створює для неї проблеми в обороні, адже системи ППО доводиться розподіляти між фронтом, військовими базами та великими містами. Через це виникають прогалини, якими користуються українські дрони.

Політичний оглядач Віталій Портніков зазначив, що атака на Москву довела: якби Сили оборони України хотіли зірвати парад 9 травня, провести його у звичному форматі було б неможливо. За словами журналіста, подальші успішні удари по важливих російських об'єктах можуть змусити Путіна призупинити війну принаймні тимчасово.