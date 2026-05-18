Ситуація на фронті залишається складною, проте Сили оборони України продовжують укріплювати свої позиції – темпи ворожих просувань суттєво сповільнюються, на деяких напрямках, попри великий тиск противника, результатів у нього немає.

Найскладнішою ситуація залишається в Донецькій області, де росіяни атакують в напрямках Лимана, Слов'янська, Костянтинівки, Білицького і Добропілля. Також росіяни намагаються просуватися в прикордонні Сумщини, на Харківщині, Луганщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Херсонщині.

Про те, як змінилася лінія фронту за минулий тиждень з 11 по 17 травня 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулого тижня російські війська здійснили 1 621 атаку на позиції Сил оборони України. Це найбільший показник цієї весни. Майже щодня росіяни здійснювали понад 200 атак по всій лінії фронту. За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 238 атак;

Гуляйпільський – 174 атаки;

Костянтинівський – 146 атак;

Харківський – 85 атак;

Лиманський – 66 атак;

Сумський – 39 атак;

Слов'янський – 23 атаки;

Оріхівський – 22 атаки;

Куп'янський – 15 атак;

Придніпровський – 13 атак;

Олександрівський – 7 атак;

Краматорський – 6 атак.

Попри всі російські атаки, лінія зіткнення не зазнала змін на Сумському, Куп'янському, Лиманському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Звільнення Одрадного

129-та окрема важка механізована бригада повідомила про звільнення села Одрадне, що на півночі Харківщини неподалік російського кордону. Унаслідок операції вдалося повернути під контроль не лише саме село, але і прилеглі території. Сумарно мова йде про звільнення 22 квадратних кілометрів території.

Село Одрадне було в російській окупації з листопада 2025 року.





Ситуація в районі Одрадного / Карта DeepStateMAP

Проте ворог мав просування поблизу Вовчанська. Там противник закріпився у прикордонні в сірій зоні біля села Зибине.





Ситуація в районі Вовчанська / Карта DeepStateMAP

Просування росіян в районі Слов'янська і Краматорська

Минулого тижня район Слов'янська був найнестабільнішою ділянкою фронту. З напрямку окупованого Сіверська в бік Слов'янська ворог просунувся в районі сіл Закітне, Каленики та Різниківка.

Також ворог мав просування в районі траси Бахмут – Слов'янськ в районі сіл Привілля і Міньківка. І ще росіяни мали просування в селі Новомаркове.





Ситуація в районі Слов'янська і Краматорська / Карта DeepStateMAP

Просування ворога на Запоріжжі

У Запорізькій області російські війська продовжують посилено атакувати позиції Сил оборони в районі Гуляйполя – вони намагаються просуватися в бік Оріхова зі сходу та північного сходу.

Минулого тижня ворог просунувся південніше Гуляйполя в бік села Чарівне. Попри постійні атаки, це єдине просування, зафіксоване на цій ділянці протягом минулого тижня.



Ситуація в районі Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

