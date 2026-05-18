Ситуация на фронте остается сложной, однако Силы обороны Украины продолжают укреплять свои позиции – темпы вражеских продвижений существенно замедляются, на некоторых направлениях, несмотря на большое давление противника, результатов у него нет.

Самой сложной остается ситуация в Донецкой области, где россияне атакуют в направлениях Лимана, Славянска, Константиновки, Белицкого и Доброполья. Также россияне пытаются продвигаться в приграничье Сумской области, в Харьковской, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

О том, как изменилась линия фронта за прошедшую неделю с 11 по 17 мая 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, в течение прошлой недели российские войска совершили 1 621 атаку на позиции Сил обороны Украины. Это самый большой показатель этой весной. Почти ежедневно россияне осуществляли более 200 атак по всей линии фронта. По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 238 атак;

Гуляйпольское – 174 атаки;

Константиновское – 146 атак;

Харьковское – 85 атак;

Лиманское – 66 атак;

Сумское – 39 атак;

Славянское – 23 атаки;

Ореховское – 22 атаки;

Купянское – 15 атак;

Приднепровское – 13 атак;

Александровское – 7 атак;

Краматорское – 6 атак.

Несмотря на все российские атаки, линия соприкосновения не претерпела изменений на Сумском, Купянском, Лиманском, Константиновском, Покровском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Освобождение Отрадного

129-я отдельная тяжелая механизированная бригада сообщила об освобождении села Отрадное, что на севере Харьковской области недалеко от российской границы. В результате операции удалось вернуть под контроль не только само село, но и прилегающие территории. Суммарно речь идет об освобождении 22 квадратных километров территории.

Село Отрадное было в российской оккупации с ноября 2025 года.





Ситуация в районе Отрадного / Карта DeepStateMAP

Однако враг имел продвижение вблизи Волчанска. Там противник закрепился в приграничье в серой зоне возле села Зыбино.





Ситуация в районе Волчанска / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян в районе Славянска и Краматорска

На прошлой неделе район Славянска был самым нестабильным участком фронта. С направления оккупированного Северска в сторону Славянска враг продвинулся в районе сел Закитное, Каленики и Резниковка.

Также враг имел продвижение в районе трассы Бахмут – Славянск в районе сел Приволье и Миньковка. И еще россияне имели продвижение в селе Новомарково.





Ситуация в районе Славянска и Краматорска / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага в Запорожской области

В Запорожской области российские войска продолжают усиленно атаковать позиции Сил обороны в районе Гуляйполя – они пытаются продвигаться в сторону Орехова с востока и северо-востока.

На прошлой неделе враг продвинулся южнее Гуляйполя в сторону села Чаривное. Несмотря на постоянные атаки, это единственное продвижение, зафиксированное на этом участке в течение прошлой недели.



Ситуация в районе Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

Наши воины продолжают разрушать вражеские планы, однако это означает, что мы должны еще больше поддерживать войско. Сейчас огромным вызовом является активность вражеских БПЛА, решением стали дроны-перехватчики.