Ситуация на фронте остается сложной, однако Силы обороны Украины продолжают укреплять свои позиции – темпы вражеских продвижений существенно замедляются, на некоторых направлениях, несмотря на большое давление противника, результатов у него нет.
Самой сложной остается ситуация в Донецкой области, где россияне атакуют в направлениях Лимана, Славянска, Константиновки, Белицкого и Доброполья. Также россияне пытаются продвигаться в приграничье Сумской области, в Харьковской, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.
О том, как изменилась линия фронта за прошедшую неделю с 11 по 17 мая 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.
Динамика боевых действий
По данным Генштаба ВСУ, в течение прошлой недели российские войска совершили 1 621 атаку на позиции Сил обороны Украины. Это самый большой показатель этой весной. Почти ежедневно россияне осуществляли более 200 атак по всей линии фронта. По направлениям ситуация следующая:
- Покровское – 238 атак;
- Гуляйпольское – 174 атаки;
- Константиновское – 146 атак;
- Харьковское – 85 атак;
- Лиманское – 66 атак;
- Сумское – 39 атак;
- Славянское – 23 атаки;
- Ореховское – 22 атаки;
- Купянское – 15 атак;
- Приднепровское – 13 атак;
- Александровское – 7 атак;
- Краматорское – 6 атак.
Несмотря на все российские атаки, линия соприкосновения не претерпела изменений на Сумском, Купянском, Лиманском, Константиновском, Покровском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.
Освобождение Отрадного
129-я отдельная тяжелая механизированная бригада сообщила об освобождении села Отрадное, что на севере Харьковской области недалеко от российской границы. В результате операции удалось вернуть под контроль не только само село, но и прилегающие территории. Суммарно речь идет об освобождении 22 квадратных километров территории.
Село Отрадное было в российской оккупации с ноября 2025 года.
Ситуация в районе Отрадного / Карта DeepStateMAP
Однако враг имел продвижение вблизи Волчанска. Там противник закрепился в приграничье в серой зоне возле села Зыбино.
Ситуация в районе Волчанска / Карта DeepStateMAP
Продвижение россиян в районе Славянска и Краматорска
На прошлой неделе район Славянска был самым нестабильным участком фронта. С направления оккупированного Северска в сторону Славянска враг продвинулся в районе сел Закитное, Каленики и Резниковка.
Также враг имел продвижение в районе трассы Бахмут – Славянск в районе сел Приволье и Миньковка. И еще россияне имели продвижение в селе Новомарково.
Ситуация в районе Славянска и Краматорска / Карта DeepStateMAP
Продвижение врага в Запорожской области
В Запорожской области российские войска продолжают усиленно атаковать позиции Сил обороны в районе Гуляйполя – они пытаются продвигаться в сторону Орехова с востока и северо-востока.
На прошлой неделе враг продвинулся южнее Гуляйполя в сторону села Чаривное. Несмотря на постоянные атаки, это единственное продвижение, зафиксированное на этом участке в течение прошлой недели.
Ситуация в районе Гуляйполя / Карта DeepStateMAP
Наши воины продолжают разрушать вражеские планы, однако это означает, что мы должны еще больше поддерживать войско. И часто эта поддержка является тем, что позволяет беречь жизни защитников и защитниц. Сейчас огромным вызовом является активность вражеских БПЛА, решением стали дроны-перехватчики.