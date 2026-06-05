Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

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Кого вернули из плена?

Владимир Зеленский сообщил, что в рамках очередного обмена пленными из российской неволи удалось вернуть 185 украинских защитников и одного гражданского. Некоторые из них находились в российском плену еще с 2022 года.

По его словам, среди освобожденных есть военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, в частности рядовые, сержанты и офицеры. Президент подчеркнул, что в перечне также есть бойцы, которые защищали нашу страну в Мариуполе и на "Азовстали".

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Кадры с обмена пленными 5 июня 2026 года / Владимир Зеленский

Кроме вышеупомянутого, украинский президент добавил, что освобожденные защитники защищали страну на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, а также Курском направлениях.

Спасибо всем, кто делает это возможным: команде, занимающейся обменами, нашим партнерам. И особая благодарность воинам, которые пополняют наш обменный фонд – своей силой и результатами на фронте обеспечивают возвращение наших людей домой. Работа продолжается,

– написал он.

Глава государства подчеркнул, что возвращение украинцев из плена остается одним из ключевых приоритетов страны. По его словам, ежедневно продолжается работа для освобождения всех граждан, которые сейчас находятся в российской неволе.

Координационный штаб констатировал, что это уже 75-й обмен пленными. Возраст самого молодого освобожденного – 26 лет, а самому старшему исполнилось 62. Среди освобожденных также есть участник операции воздушного моста к "Азовстали".

Напомним, в конце мая сообщали о подготовке нового этапа масштабного обмена пленными в формате 1000 на 1000, во время которого, как тогда указывали, могут вернуть различные категории украинцев из российской неволи.