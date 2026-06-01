Об этом руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил во время международного форума "Архитектура безопасности".

Когда может состояться следующий этап обмена военнопленными?

Генерал анонсировал обмен пленными в ближайшее время.

Относительно обменов, я думаю, что в ближайшее время вы увидите еще обмен, обмен военнопленными,

– сказал глава ОП.

В то же время он не уточнил, какое количество планируют обменять, однако заметил, что россияне уже не впервые не выполняют договоренностей, "или выполняют не в полном объеме".

Также Буданов коснулся и темы возвращения из российского плена гражданских лиц. По его словам, этот вопрос является более сложным, поскольку Украина не имеет равнозначного количества российских гражданских заложников для обмена. В то же время постепенное возвращение украинских гражданских пленных уже продолжается, и работа над созданием механизма для их полного освобождения продолжается.

Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов на форуме также заверил, что переговоры с Россией о проведении очередного этапа обмена продолжаются.

Работа продолжается. За период полномасштабного вторжения мы неоднократно наблюдали, когда государство-агрессор срывает или оттягивает договоренности, интерпретирует их по-своему. Так, первый этап обмена "1000 на 1000" состоялся. Переговоры не прекращались, несмотря на любые параллельные заявления и события, и мы будем дальше продолжать, и точно будет результат,

– подчеркнул он.

Напомним, накануне 9 мая были достигнуты договоренности по обмена пленными в формате "1000 на 1000" и краткосрочного перемирия. Тогда Россия согласилась на обмен, связав его с предложением временного прекращения огня на 9 – 11 мая во время проведения праздничных мероприятий в Кремле.

В рамках первого этапа обмена в формате "1000 на 1000" 15 мая из российского плена вернулось 205 украинцев.