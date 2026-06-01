Про це керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки".
Дивіться також Другий етап обміну 1000 на 1000: у ГУР сказали, кого можуть повернути з полону
Коли може відбутись наступний етап обміну військовополоненими?
Генерал анонсував обмін полоненими найближчим часом.
Щодо обмінів, я думаю, що найближчим часом ви побачите ще обмін, обмін військовополоненими,
– сказав очільник ОП.
Водночас він не уточнив, яку кількість планують обміняти, однак зауважив, що росіяни вже не вперше не виконують домовленостей, "або виконують не в повному обсязі".
Також Буданов торкнувся й теми повернення із російського полону цивільних громадян. За його словами, це питання є складнішим, оскільки Україна не має рівнозначної кількості російських цивільних заручників для обміну. Водночас поступове повернення українських цивільних полонених уже триває, і робота над створенням механізму для їх повного звільнення продовжується.
Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов на форумі також запевнив, що перемовини із Росією щодо проведення чергового етапу обміну тривають.
Робота триває. За період повномасштабного вторгнення ми неодноразово спостерігали, коли держава-агресор зриває або відтягує домовленості, інтерпретує їх по-своєму. Так, перший етап обміну "1000 на 1000" відбувся. Переговори не припинялися, незважаючи на будь-які паралельні заяви і події, і ми будемо далі продовжувати, і точно буде результат,
– наголосив він.
Нагадаємо, напередодні 9 травня було досягнуто домовленостей щодо обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" та короткострокового перемир'я. Тоді Росія погодилася на обмін, пов'язавши його з пропозицією тимчасового припинення вогню на 9 – 11 травня під час проведення святкових заходів у Кремлі.
У рамках першого етапу обміну у форматі "1000 на 1000" 15 травня з російського полону повернулось 205 українців.