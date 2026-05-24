Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, що йдеться про новий підхід до протидії ворожим безпілотникам. За його словами, Україна може вийти на систему, де дрони перехоплюватимуть легшими, простішими і значно дешевшими засобами.

Україна шукає дешевшу ракету проти "Шахедів"

Криволап пов'язує цю ідею з переходом до іншої логіки ППО, де по дронах не витрачатимуть дорогі ракети великої дальності. Йдеться про легший засіб перехоплення, який можна було б швидко запускати на короткій дистанції й використовувати саме проти "Шахедів", "Гераней" та інших подібних цілей.

Авіаексперт пояснив що відомо про нову систему перехоплення дронів: дивіться відео

Як приклад він нагадав про повідомлення 2024 року щодо ракети Mark-1, яку нібито мали виробляти разом естонська компанія та українські партнери. За його словами, це мала бути невелика ракета калібру 75 міліметрів, завдовжки близько 80 сантиметрів, з інфрачервоним наведенням і дальністю дії орієнтовно 7 – 8 кілометрів, а в окремих умовах – до 10. Тоді говорили про тисячі таких виробів, але згодом з'явилася лише інформація, що виробництво можуть перенести до Європи, а далі сліди цієї ракети фактично зникли.

Сама ідея, що це повинна бути маленька ракета, яка буде діяти на коротких відстанях, яка може запускатися дуже легко і просто, яка буде з інфрачервоним наведенням, – це цілком входить в цю концепцію,

– пояснив авіаційний експерт.

Він вважає, що така розробка добре лягає в підхід, який зараз вибудовують в Україні навколо "стіни дронів". Суть у тому, щоб збивати малу повітряну ціль або дроном, або неважкою ракетою, а не витрачати на неї значно дорожчі засоби, які потрібні для складніших цілей.

Це, можна сказати, один з перших таких випадків, коли ми робимо росіянам виклик, а росіяни будуть на нього відповідати,

– наголосив Криволап.

Він пов'язує це з тим, що росіяни можуть нарощувати кількість реактивних дронів, а значить, перехоплення має стати не лише ефективним, а й дешевшим та масовішим.

Україна може отримати дешевшу систему перехоплення дронів

Усі такі розробки зараз закриті, але база для них в України є. Йдеться і про власні напрацювання щодо зенітних ракет, і про системи наведення, які можна доводити вже під нову задачу – дешеве перехоплення дронів.

Якщо ми ще зможемо залучити до цього наших партнерів, які зможуть зробити легку, просту і ефективну головку самонаведення, то тоді ми можемо отримати досить ефективну систему, яка буде досить дешевою і зможе дешево збивати дрони,

– зазначив авіаційний експерт.

Він назвав серед можливих партнерів великі європейські компанії, які мають потрібні технології. Ідеться про рішення, яке потрібне не під одну конкретну атаку, а під наступний етап повітряної війни, коли Росія може піти в ще більшу масовість і швидкість.

Ми вже готуємось до того, що будемо їх перехоплювати. Я оцю ситуацію саме так оцінюю,

– підсумував Криволап.

Тобто зараз мова вже не лише про відповідь на нинішні "Шахеди". Україна намагається заздалегідь підготуватися до моменту, коли росіяни спробують ускладнити ці атаки новими реактивними дронами.

Що відомо про останні повітряні атаки Росії?

У ніч проти 23 травня 2026 року Росія атакувала Україну 124 безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас" і дронами-імітаторами. Повітряні сили повідомили, що станом на 08:30 сили ППО збили або подавили 102 цілі, але влучання зафіксували на 9 локаціях, ще на 5 впали уламки.

Уже в ніч на 24 травня Росія завдала значно масштабнішого комбінованого удару – 90 ракетами і 600 дронами. Українська ППО збила або подавила 604 повітряні цілі, але частину балістики перехопити не вдалося, а серед засобів ураження росіяни застосували і "Орешник".

На тлі таких атак в Україні дедалі гостріше стоїть питання посилення протиповітряної оборони, зокрема через дефіцит ракет до Patriot. У цьому контексті говорять про потребу розвивати власний військово-промисловий комплекс і створювати свої системи ППО разом з європейськими партнерами.