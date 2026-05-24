Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что речь идет о новом подходе к противодействию вражеским беспилотникам. По его словам, Украина может выйти на систему, где дроны будут перехватывать более легкими, простыми и значительно более дешевыми средствами.

Украина ищет более дешевую ракету против "Шахедов"

Криволап связывает эту идею с переходом к другой логике ПВО, где по дронам не будут тратить дорогие ракеты большой дальности. Речь идет о легком средстве перехвата, которое можно было бы быстро запускать на короткой дистанции и использовать именно против "Шахедов", "Гераней" и других подобных целей.

В качестве примера он напомнил о сообщении 2024 года о ракете Mark-1, которую якобы должны были производить вместе эстонская компания и украинские партнеры. По его словам, это должна была быть небольшая ракета калибра 75 миллиметров, длиной около 80 сантиметров, с инфракрасным наведением и дальностью действия ориентировочно 7 – 8 километров, а в отдельных условиях – до 10. Тогда говорили о тысячах таких изделий, но впоследствии появилась лишь информация, что производство могут перенести в Европу, а дальше следы этой ракеты фактически исчезли.

Сама идея, что это должна быть маленькая ракета, которая будет действовать на коротких расстояниях, которая может запускаться очень легко и просто, которая будет с инфракрасным наведением, – это вполне входит в эту концепцию,

– объяснил авиационный эксперт.

Он считает, что такая разработка хорошо ложится в подход, который сейчас выстраивают в Украине вокруг "стены дронов". Суть в том, чтобы сбивать малую воздушную цель или дроном, или нетяжелой ракетой, а не тратить на нее значительно более дорогие средства, которые нужны для более сложных целей.

Это, можно сказать, один из первых таких случаев, когда мы делаем россиянам вызов, а россияне будут на него отвечать,

– подчеркнул Криволап.

Он связывает это с тем, что россияне могут наращивать количество реактивных дронов, а значит, перехват должен стать не только эффективным, но и дешевле и массовым.

Украина может получить более дешевую систему перехвата дронов

Все такие разработки сейчас закрыты, но база для них в Украине есть. Речь идет и о собственных наработках по зенитным ракетам, и о системах наведения, которые можно доводить уже под новую задачу – дешевый перехват дронов.

Если мы еще сможем привлечь к этому наших партнеров, которые смогут сделать легкую, простую и эффективную головку самонаведения, то тогда мы можем получить достаточно эффективную систему, которая будет достаточно дешевой и сможет дешево сбивать дроны,

– отметил авиационный эксперт.

Он назвал среди возможных партнеров крупные европейские компании, которые имеют нужные технологии. Речь идет о решении, которое нужно не под одну конкретную атаку, а под следующий этап воздушной войны, когда Россия может пойти в еще большую массовость и скорость.

Мы уже готовимся к тому, что будем их перехватывать. Я эту ситуацию именно так оцениваю,

– подытожил Криволап.

То есть сейчас речь уже не только об ответе на нынешние "Шахеды". Украина пытается заранее подготовиться к моменту, когда россияне попытаются усложнить эти атаки новыми реактивными дронами.

Что известно о последних воздушных атаках России?

В ночь на 23 мая 2026 года Россия атаковала Украину 124 беспилотниками различных типов, в частности Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами. Воздушные силы сообщили, что по состоянию на 08:30 силы ПВО сбили или подавили 102 цели, но попадания зафиксировали на 9 локациях, еще на 5 упали обломки.

Уже в ночь на 24 мая Россия нанесла значительно более масштабный комбинированный удар – 90 ракетами и 600 дронами. Украинская ПВО сбила или подавила 604 воздушные цели, но часть баллистики перехватить не удалось, а среди средств поражения россияне применили и "Орешник".

На фоне таких атак в Украине все острее стоит вопрос усиления противовоздушной обороны, в частности из-за дефицита ракет к Patriot. В этом контексте говорят о необходимости развивать собственный военно-промышленный комплекс и создавать свои системы ПВО вместе с европейскими партнерами.