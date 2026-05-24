Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в разговоре с 24 Каналом отметил, что ракеты, которые называют "Орешником" – это классические ракеты, которые есть на вооружении России по типу "Ярс".

Массированная атака по Украине: что такое "Орешник" и как противодействовать?

По словам авиаэксперта, вероятнее, что "Орешник" представляет собой межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности, переделанную для применения без боевой части. Возможно, для живой тренировки.

На данном виде вооружения боевая часть может быть ядерным оружием. Использовать России ядерное вооружение по Украине? Сомневаюсь, но понимаю, что ее колоссально смущает ситуация, которая сейчас происходит, потому что немало ее НПЗ были выбиты за май,

– озвучил Храпчинский.

Офицер ПС в резерве заметил на том, что говорится о межконтинентальной баллистической ракете. Поэтому принцип перехвата такого средства поражения происходит на этапе, когда он еще не перешел в боевое применение. То есть, когда отделились субблоки – то, что наблюдалось во Львове, Днепре, Киеве, когда несколько таких воздушный целей падают в одно место.

"Как это происходит? Ракета запускается, она идет по своей баллистической траектории. Когда она выходит на цель, то разделяется боевая головка, отстреливается двигатель, и все эти боевые головки свободно, кинетически падают в цель. Учитывая то, что Россия никогда не могла достичь точности, она использовала ядерную боевую головку для того, чтобы компенсировать неточность, но при этом уничтожить то, что ей нужно", – объяснил Храпчинский.

Подытоживая, авиаэксперт отметил, что эта ракета должна перехватываться системами противоракетной защиты на этапе до того, когда еще не произошло разъединение боевых частей. Это, с его слов, способны делать системы вроде израильских Arrow или американских THAAD. Первые, как добавил Храпчинский, недавно Германия закупила себе в количестве двух единиц.

К сведению! Российская армия направила по Украине, а основное направление удара пришелся на ее столицу, 90 ракет и 600 беспилотников. Среди средств поражения враг применил 1 баллистическую ракету средней дальности, 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал", 3 противокорабельные ракеты "Циркон", 30 баллистических "Искандеров", еще 54 крылатые ракеты. Силами ПВО удалось сбить 55 ракет и 549 дронов.

