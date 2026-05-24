Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Била ли Россия по Белой Церкви "Орешником"?

Сейчас устанавливается тип вооружения, которым осуществлена атака по Белоцерковскому району,

– отметили правоохранители.

Обратите внимание! Позже начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии СМИ подтвердил, что Россия действительно ударила баллистической ракетой средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник") в районе Белой Церкви в Киевской области.

В то же время прокуроры отметили, что в Белоцерковском районе в результате вражеской атаки поврежден гаражный кооператив и здания предприятия.

В Киевской областной прокуратуре также рассказали о других последствиях обстрела региона ночью 24 мая. Так, по предварительным данным, в результате атаки погибли двое мужчин в Бучанском и Обуховском районах. Количество пострадавших возросло до 9 человек, среди них ребенок в возрасте до одного года.

"Больше всего пострадавших в Фастовском районе 5 человек. Двух женщин госпитализированы, другим медицинскую помощь оказана на месте", – отметили прокуроры.

Также установлено, что в результате вражеской атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры:

в Броварском районе 11 частных домов;

в Вышгородском районе многоэтажный дом, частное домовладение и автомобиль;

в Фастовском районе медицинскую амбулаторию, 9 частных домов, многоэтажку и 2 автомобиля;

в Бучанском районе предприятие, складские помещения, учебное заведение, магазин, 3 многоэтажки, 8 частных домов и два автомобиля;

в Обуховском районе три частных дома;

в Бориспольском районе два частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

Напомним, ночью 24 мая Воздушные силы объявляли тревогу по всей Украине на фоне угрозы применения баллистической ракеты средней дальности, также известной как “Орешник”. Впоследствии мониторинговые сообщества писали, что оккупанты, видно, таки применили эту ракету по Киевской области.

Также о применении ядерной ракеты без соответствующей боевой части писал и советник Министра обороны Украины Сергей Стерненко. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко подтвердил, что оккупанты во время атаки пускали "вундервафлю", имея в виду "Орешник".