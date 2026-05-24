Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Чи била Росія по Білій Церкві "Орешником"?

Наразі встановлюється тип озброєння, яким здійснено атаку по Білоцерківському району,

– зазначили правоохоронці.

Зверніть увагу! Пізніше начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі ЗМІ підтвердив, що Росія дійсно вгатила балістичною ракетою середньої дальності РС-26 "Рубіж" ("Орешник") в районі Білої Церкви на Київщині.

Водночас прокурори наголосили, що у Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено гаражний кооператив та будівлі підприємства.

У Київській обласній прокуратурі також розповіли про інші наслідки обстрілу регіону вночі 24 травня. Так, за попередніми даними, внаслідок атаки загинули двоє чоловіків у Бучанському та Обухівському районах. Кількість постраждалих зросла до 9 осіб, серед них дитина віком до одного року.

"Найбільше постраждалих у Фастівському районі 5 осіб. Двох жінок госпіталізовано, іншим медичну допомогу надано на місці", – зауважили прокурори.

Також встановлено, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

у Броварському районі 11 приватних будинків;

у Вишгородському районі багатоповерховий будинок, приватне домоволодіння та автомобіль;

у Фастівському районі медичну амбулаторію, 9 приватних будинків, багатоповерхівку та 2 автомобілі;

у Бучанському районі підприємство, складські приміщення, заклад освіти, магазин, 3 багатоповерхівки, 8 приватних будинків та два автомобілі;

в Обухівському районі три приватні будинки;

у Бориспільському районі два приватні будинки, господарські споруди та автомобіль.

Наслідки російської атаки по Київській області 24 травня / Фото Київської обласної прокуратури

Нагадаємо, вночі 24 травня Повітряні сили оголошували тривогу по всій Україні на тлі загрози застосування балістичної ракети середньої дальності, також відомої як "Орешник". Згодом моніторингові спільноти писали, що окупанти, видно, таки застосували цю ракету по Київській області.

Також про застосування ядерної ракети без відповідної бойової частини писав і радник Міністра оборони України Сергій Стерненко. Керівник ЦПД Андрій Коваленко підтвердив, що окупанти під час атаки пускали "вундервафлю", мавши на увазі "Орешник".