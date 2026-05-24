Они не прекращают жаловаться в телеграм-каналах из-за применения "Орешника" по гаражам в Белой Церкви, называя это пустой тратой денег ради красивой картинки.

На что нацелились оккупанты, запуская свой "Орешник"?

Пуск ракеты состоялся ночью, около 1:30, традиционно из Капустиного Яра Астраханской области России. Впоследствии в сети начали распространяться видео, снятые очевидцами в Белой Церкви, Киевской области.

На утро информацию об ударе "Орешником" подтвердили в Воздушных силах ВСУ. Со своей стороны, начальник КОВА Николай Калашник отметил, что в Белоцерковском районе зафиксировано повреждение гаражного кооператива и здания предприятия.

Об этом писали и местные паблики, в частности, замечая, что на месте попадания произошел пожар: там горели три гаража.



Россияне применили "Орешник" против гаражей в Киевской области / Фото ГСЧС

К счастью, обошлось без пострадавших, а последствия атаки оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

Почему россия возмущает такое применение ракеты?

Депутат Киевского областного совета Владимир Горковенко написал, что ракета "Орешник" стоимостью около 100 миллионов долларов уничтожила только три гаража в Белой Церкви.

Он добавил, что даже российские военкоры удивлены таким результатом, а сами оккупанты, по его словам, признают: история с "Орешником" больше похожа на попытку создать эффектную пропагандистскую картинку для внутренней аудитории.

С самого утра среди сообществ оккупантов "разносят измену" из-за такого бессмысленного удара. Россияне уже признают, что вокруг них просто пытаются делать красивую картинку о якобы "уничтожении 500 инструкторов НАТО" в Украине. Однако даже сами оккупанты уже во все это не верят.

Настроения в сети у них царят, мягко говоря, плачевные. Традиционно россияне призывают таки ударить по Банковой, хотя и понимают, что их руководство "водит их же за нос".

В общем обстрел Киева повредил ряд жилых, инфраструктурных объектов. Речь идет о домах, Лукьяновский рынок, ТЦ "Квадрат", здание МИД и отделение Укрпочты и т.д., однако военных объектов, о которых так громко заявляет Кремль, в перечне не было.

В России осознают бессмысленность таких атак: "мощно ответили", – иронично комментируют россияне атаку. Вместе с тем, остаются те, кто вполне серьезно критикует власть за отсутствие "результатов" обстрелов, а тем более, применения такого рода вооружения, которому "нет аналогов".

"Где взрывы после "Орешника"? Где колоссальные разрушения? И почему опять били по инфраструктуре? Будут ли удары по центру Киева и зданиям власти? Когда будет уничтожена киевская хунта", – жалуются россияне в сети.

И даже на такие радикальные возмущения находятся логичные ответы: "Не ударили по центрам, потому что боязливые и туповатые".

Какими были предыдущие удары "Орешником"?

Первый задокументированный случай применения "Орешника" произошел 21 ноября 2024 года: тогда удар пришелся по Днепру. Вероятной целью считался завод Южмаш, однако ракета, по имеющимся данным, упала неподалеку – тоже в районе гаражной застройки.

Второй эпизод зафиксировали вечером 8 января 2026 года в окрестностях Львова. Тогда был поражен объект критической инфраструктуры во Львовском районе вблизи села Рудно, недалеко от границы с ЕС.

В целом же по описаниям, "Орешник" якобы способен достигать гиперзвуковых скоростей и имеет боевую часть с раздельными элементами. Также утверждается, что ракета может нести ядерное оснащение, а без него ее боевое действие сводится к поражению за счет кинетической энергии отдельных элементов.