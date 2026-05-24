Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин озвучил 24 Каналу мнение, что Украине нужно развивать собственный военно-промышленный комплекс. В частности, разрабатывать собственные системы ПВО, чтобы не быть зависимыми от Штатов.

Какая альтернатива для Украины?

Олег Пендзин отметил, что Европа и дальше очень зависит от США. Например, сегодня Германия обсуждает возможность замены американских Tomahawk на украинский аналог, в частности, "Фламинго". Даже по помощи своим ближайшим партнерам по НАТО к Штатам есть очень много вопросов.

Поэтому Украине стоит активно развивать это направление своего военно-промышленного комплекса совместно с европейцами, с привлечением европейских денег.

У меня есть пессимизм, что американцы смогут активно помогать нам по системам ПВО. Сегодня есть дефицит ракет к Patriot. На предприятиях, которые производят их, достаточно большая очередь прежде всего богатых стран Персидского залива. Поэтому я думаю, что единственная альтернатива – это развитие украинского военно-промышленного комплекса,

– сказал эксперт.

Напомним, что в ночь на 24 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине и применила почти 700 целей. Радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БПЛА различных типов. По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила/подавила 604 цели – 55 ракет и 549 дронов.