Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин озвучив 24 Каналу думку, що Україні потрібно розвивати власний військово-промисловий комплекс. Зокрема, розробляти власні системи ППО, щоб не бути залежними від Штатів.

Яка альтернатива для України?

Олег Пендзин зазначив, що Європа і далі дуже залежить від США. Наприклад, сьогодні Німеччина обговорює можливість заміни американських Tomahawk на український аналог, зокрема, "Фламінго". Навіть щодо допомоги своїм найближчим партнерам по НАТО до Штатів є дуже багато питань.

Тому Україні варто активно розвивати цей напрямок свого військово-промислового комплексу спільно з європейцями, із залученням європейських грошей.

У мене є песимізм, що американці зможуть активно допомагати нам щодо систем ППО. Сьогодні є дефіцит ракет до Patriot. На підприємствах, які виробляють їх, є достатньо велика черга насамперед багатих країн Перської затоки. Тому я думаю, що єдина альтернатива – це розвиток українського військово-промислового комплексу,

– сказав експерт.

Нагадаємо, що у ніч на 24 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні та застосувала майже 700 цілей. Радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила/подавила 604 цілі – 55 ракет та 549 дронів.