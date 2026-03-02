Многое зависит от того, сколько людей хотят мобилизовать. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что при такой интенсивности боев Украина наносит врагу ощутимые потери.

По приблизительным подсчетам Россия ежегодно теряет на войне около 300 – 400 тысяч оккупантов. В 2025-м Кремль смог поставить в строй такое же количество бойцов, использовав механизм рекрутинга.

В этом году они также могут набрать 400 тысяч солдат, но проблема возникла из-за того, что Путину уже нечем платить. Экономика России переживает сложные времена, денег не хватает для того, чтобы "купить" 400 тысяч бойцов. Это обойдется Кремлю слишком дорого.

Скорее всего, это ключевая проблема Путина. Он не хочет платить, российская экономика уже "хромает". Понимая все эти тенденции, Кремль может начать механизм призыва – принудительной мобилизации,

– сказал Роман Свитан.

Но маловероятно, что таким образом Россия сможет набрать больше, чем 400 тысяч человек. Единственное отличие будет в том, что им не заплатят денег. Для этого издадут специальный приказ о призыве резервистов, поэтому количество россиян на фронте существенно не изменится.

Обратите внимание! Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что Путин ищет желающих воевать не только в тюрьмах, но и в университетах. В частности в вузах проводят разговоры, чтобы привлечь студентов в армию. Такую же работу проводят с подозреваемыми в правонарушениях. Это происходит еще на этапе следствия, прежде чем человек попадет в исправительные учреждения.

Несмотря на все, Украине не стоит надеяться, что ситуация на фронте кардинально изменится из-за проблем с мобилизацией в России. Кремль найдет способ пополнять потери, впрочем общее состояние войска может ухудшиться, учитывая то, что туда наберут еще больше неподготовленных и немотивированных людей.

Решение Путина о мобилизации может ускорить рост недовольства внутри страны. А дальше приведет к развалу страны.

