Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал 24 Каналу, какая проблема возникла у противника на фронте. Он предположил, как блокировка Telegram поможет Кремлю в реализации его замысла.

Есть ли у России резервы для наступательных действий?

Российские паблики распространили информацию, что российские власти, вероятно, планируют объявить мобилизацию. И возможная полная блокировка Telegram, а об этом сообщали в российских СМИ, нужна, чтобы предупредить вероятную волну недовольства, которая может распространяться соцсетями.

Пехньо отметил, что сейчас противник стоит перед сложной дилеммой, как ему проводить свои наступательные операции в 2026 году. Он, возможно, планирует осуществлять такие операции на Запорожско-Ореховском направлении и Донецком с центром в Славянске и Краматорске.

К слову. По данным издания The New York Times, Владимир Путин готов вести войну еще минимум два года. Он уверен, что россияне имеют преимущество по сравнению с Украиной, ведь постоянные ракетные и дроновые атаки по украинской энергетической инфраструктуре ослабляют Киев. Также в Кремле считают, что якобы затяжная война работает в пользу России, и они готовы достичь своей цели – полного захвата Донецкой области.

Однако для реализации наступательных действий врагу нужны дополнительные ресурсы, которых ему хватает только для того, чтобы обороняться. Ведь украинские силы, по словам военного обозревателя, держа оборону на Покровском направлении и проводя стабилизационные действия на стыке Гуляйпольского и Александровского направлений, стесняют силы оккупантов, в частности, их личный состав.

Именно поэтому россияне могут рассматривать варианты проведения всеобщей мобилизации. Потому что Владимиру Путину для того, чтобы реализовывать свои планы, нужно больше военных. Ведь сейчас единственная относительно успешная тактика россиян заключается в пребывании как можно большего количества пехоты на передовой для обеспечения их продвижения,

– подчеркнул он.

Получить большее количество личного состава Россия может через проведение мобилизации. И россияне неплохо подготовились в этом смысле, ведь провели соответствующие законодательные изменения, которые, например, позволяют проводить круглогодичный призыв резервистов. Эта опция, по словам Пехньо, нужна для того, чтобы Путин приобщал больше своих одноразовых солдат к войне.

Решится ли Кремль на всеобщую мобилизацию?

Также в России еще сохраняется на интенсивном уровне возможность подписания контрактов за довольно большие деньги. Но, как заметил военный обозреватель, если будет происходить больше ударов по российским тылам, еще больше будет проседать их экономика, то и будут увеличиваться проблемы по привлечению соответственно личного состава на контрактной основе.

В то же время пока вижу нежелание российских властей проводить ее, потому что так или иначе принудительные меры будут способствовать оттоку качественных кадров, как это было в октябре 2022 года, когда из России выехало, например, много айтишников. Поэтому Путин пытается всевозможными другими методами проводить так называемую мобилизацию, – отметил,

– отметил Василий Пехньо.

Однако он не исключает, что блокировка Telegram может быть тем инструментом, который способен обеспечить проведение всеобщей мобилизации в России.

Что известно о блокировке Telegram в России?