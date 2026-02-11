Несмотря на заявления о возможных ограничениях, в пророссийских кругах утверждают, что полной блокировки Telegram якобы не будет. Об этом сообщает российский пропагандист Борис Корчевников.

Что известно о блокировке Telegram на России?

Российские военные, которые назвались бойцами группы "Альбатрос" по противодействию беспилотникам, обратились к Роскомнадзору с просьбой не блокировать Telegram. В видео, обнародованном мониторинговым каналом Lpr 1, они заявили, что мессенджер является их "единственным каналом связи" и необходим для оперативного обмена информацией во время борьбы с БпЛА.

Российские военные просили не замедлять работу сервиса и не ограничивать его хотя бы "на новых территориях", поскольку это, по их словам, может снизить эффективность их действий.

Примечательно, что выкладывать всю "правду-матку" большинство оккупантов предпочитает, закрыв свои лица.

Воины России просят не блокировать Telegram. Видео: ASTRA

Один из пабликов называет Telegram "ключевым каналом связи, который позволяет координировать действия подразделений, передавать приказы, координаты, данные с дронов" и констатирует, что "рабочей альтернативы мессенджеру нет".

Telegram фактически выполняет роль "полевого штаба в кармане". Поэтому любое замедление напрямую бьет по управляемости войсками. По оценкам офицеров, потеря оперативной передачи видео и изображений снижает эффективность координации на 20–30%, особенно в логистике и целеуказании,

– возмущается этот Z-паблик.

Как отреагировали на блокировку пропагандисты, депутаты и чиновники?

На фоне этих заявлений российский пропагандист, гендиректор телеканала "Спас" и ведущий "Россия-1" Борис Корчевников раскритиковал основателя Telegram Павла Дурова. В своем телеграм-канале он обвинил его в том, что мессенджер якобы "помогает врагам" и распространяет "ложь", и заявил, что Дуров мог бы это прекратить.

В то же время пророссийская блогер Анастасия Кашеварова сообщила со ссылкой на собственные источники, что полного блокирования Telegram в России вроде бы не планируется. По ее словам, мессенджер "оставят", несмотря на обсуждение ограничений.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что продолжит вводить ограничения в отношении Telegram. На этом фоне в Z-сообществах раскритиковали замедление работы мессенджера, а депутат Госдумы Андрей Гурулев объяснял технические проблемы "борьбой с НАТО".

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя ситуацию, сравнил Россию с Ираном.

Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры. 8 лет назад Иран пытался применить ту же стратегию и потерпел неудачу,

– написал Дуров.

По словам основателя сети, "ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением". А Telegram "выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни, независимо от давления".

