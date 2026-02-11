Несмотря на заявления о возможных ограничениях, в пророссийских кругах утверждают, что полной блокировки Telegram якобы не будет. Об этом сообщает российский пропагандист Борис Корчевников.
Что известно о блокировке Telegram на России?
Российские военные, которые назвались бойцами группы "Альбатрос" по противодействию беспилотникам, обратились к Роскомнадзору с просьбой не блокировать Telegram. В видео, обнародованном мониторинговым каналом Lpr 1, они заявили, что мессенджер является их "единственным каналом связи" и необходим для оперативного обмена информацией во время борьбы с БпЛА.
Российские военные просили не замедлять работу сервиса и не ограничивать его хотя бы "на новых территориях", поскольку это, по их словам, может снизить эффективность их действий.
Примечательно, что выкладывать всю "правду-матку" большинство оккупантов предпочитает, закрыв свои лица.
Воины России просят не блокировать Telegram. Видео: ASTRA
Один из пабликов называет Telegram "ключевым каналом связи, который позволяет координировать действия подразделений, передавать приказы, координаты, данные с дронов" и констатирует, что "рабочей альтернативы мессенджеру нет".
Telegram фактически выполняет роль "полевого штаба в кармане". Поэтому любое замедление напрямую бьет по управляемости войсками. По оценкам офицеров, потеря оперативной передачи видео и изображений снижает эффективность координации на 20–30%, особенно в логистике и целеуказании,
– возмущается этот Z-паблик.
Как отреагировали на блокировку пропагандисты, депутаты и чиновники?
На фоне этих заявлений российский пропагандист, гендиректор телеканала "Спас" и ведущий "Россия-1" Борис Корчевников раскритиковал основателя Telegram Павла Дурова. В своем телеграм-канале он обвинил его в том, что мессенджер якобы "помогает врагам" и распространяет "ложь", и заявил, что Дуров мог бы это прекратить.
В то же время пророссийская блогер Анастасия Кашеварова сообщила со ссылкой на собственные источники, что полного блокирования Telegram в России вроде бы не планируется. По ее словам, мессенджер "оставят", несмотря на обсуждение ограничений.
Ранее Роскомнадзор заявлял, что продолжит вводить ограничения в отношении Telegram. На этом фоне в Z-сообществах раскритиковали замедление работы мессенджера, а депутат Госдумы Андрей Гурулев объяснял технические проблемы "борьбой с НАТО".
Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя ситуацию, сравнил Россию с Ираном.
Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры. 8 лет назад Иран пытался применить ту же стратегию и потерпел неудачу,
– написал Дуров.
По словам основателя сети, "ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением". А Telegram "выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни, независимо от давления".
Не только Telegram: что известно о блокировке Starlink россиянам?
Украинские военные забили тревогу в конце января 2026 года, когда Россия усилила обстрелы с дронов, используя спутниковую связь. Так они обстреляли логистические пути, а под удар попал гражданский автобус. В Минобороны взяли ситуацию под свой контроль и обратились к компании SpaceX и лично Илону Маску.
Реакция была очень быстрой. Маск написал, что россияне не смогут использовать Starlink и предложил Украине дополнительную помощь, если она нужна. Впоследствии стало известно, что терминалы оккупантов действительно перестали работать. Разрешена работа только верифицированных Starlink, которые внесены в "белые списки".
Российские пропагандисты начали врать якобы проблемы есть и в украинской армии, но это не так. Владимир Соловьев даже пригрозил "ударами по спутнику" и призвал Трампа "позвонить Маску и как-то повлиять". Наступление и штурмовые действия врага на определенных участках уменьшились.
Однако семьи украинских военнопленных оказались под новым давлением со стороны врага. Зафиксированы случаи угроз и требований регистрировать терминалы Starlink, которые впоследствии могут использовать против Украины.