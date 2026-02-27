Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что противник, однозначно, ищет решение как решить проблемы связанные с нехваткой личного состава. Для этого в Кремле используют различные методы.

Смотрите также ВСУ освобождают Днепропетровскую область, россияне приближаются к Славянску: как изменилась линия фронта за неделю

Как Россия пополняет армию?

Иван Тимочко отметил, что основными способами, как увеличить численность армии для оккупантов является призыв резервистов, круглогодичная мобилизация на срочную службу и активизация "отлова" иностранцев, которые получают российское гражданство.

Кроме этого, в России также популярна "охота на мигрантов", масштабные мобилизационные волны на временно оккупированных территориях и привлечение в армию солдат Северной Кореи.

Несмотря на такие подходы, баланс прибывших и уничтоженных – отрицательный. Видно, российская военная машина немного пропустила это мимо внимания. Но это не значит, что так будет продолжаться постоянно,

– сказал военный обозреватель.

Также важно понимать, что мобилизация человеческого ресурса – это лишь один из элементов общих мобилизационных процессов, которые нужно воплощать. Говорится о финансировании, вооружения, подготовку специалистов, рассредоточение сил, промышленность и изменение задач для многих отраслей.

По словам Ивана Тимочко, общая мобилизационная система в России может готовить 300 – 400 тысяч военных в год.

Поэтому россиян ждет много вызовов, в частности это и появление новых или масштабирование тех, что уже есть, видов вооружения в Украине. Если есть больше средств поражения, то и больше уничтожается людей,

– отметил он.

Учитывая все трудности в России, Кремлю становится все сложнее мотивировать своих граждан идти на войну, ведь существенных достижений российская армия не имеет.

Поэтому, Тимочко подчеркнул, что теперь возникает вопрос, решится ли Путин на тотальное принуждение – мобилизацию людей в армию.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что всеобщая мобилизация в России теоретически возможна. Однако после масштабных выплат контрактникам россияне не готовы идти на войну за значительно меньшие суммы, а принудительная мобилизация без высоких выплат может вызвать серьезное недовольство. Рейтерович отметил, что власть сама создала эту проблему, сделав ставку на финансовую мотивацию вместо принуждения.

Потери России в войне: последние новости