Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что противник, однозначно, ищет решение как решить проблемы связанные с нехваткой личного состава. Для этого в Кремле используют различные методы.
Смотрите также ВСУ освобождают Днепропетровскую область, россияне приближаются к Славянску: как изменилась линия фронта за неделю
Как Россия пополняет армию?
Иван Тимочко отметил, что основными способами, как увеличить численность армии для оккупантов является призыв резервистов, круглогодичная мобилизация на срочную службу и активизация "отлова" иностранцев, которые получают российское гражданство.
Кроме этого, в России также популярна "охота на мигрантов", масштабные мобилизационные волны на временно оккупированных территориях и привлечение в армию солдат Северной Кореи.
Несмотря на такие подходы, баланс прибывших и уничтоженных – отрицательный. Видно, российская военная машина немного пропустила это мимо внимания. Но это не значит, что так будет продолжаться постоянно,
– сказал военный обозреватель.
Также важно понимать, что мобилизация человеческого ресурса – это лишь один из элементов общих мобилизационных процессов, которые нужно воплощать. Говорится о финансировании, вооружения, подготовку специалистов, рассредоточение сил, промышленность и изменение задач для многих отраслей.
По словам Ивана Тимочко, общая мобилизационная система в России может готовить 300 – 400 тысяч военных в год.
Поэтому россиян ждет много вызовов, в частности это и появление новых или масштабирование тех, что уже есть, видов вооружения в Украине. Если есть больше средств поражения, то и больше уничтожается людей,
– отметил он.
Учитывая все трудности в России, Кремлю становится все сложнее мотивировать своих граждан идти на войну, ведь существенных достижений российская армия не имеет.
Поэтому, Тимочко подчеркнул, что теперь возникает вопрос, решится ли Путин на тотальное принуждение – мобилизацию людей в армию.
Политолог Игорь Рейтерович считает, что всеобщая мобилизация в России теоретически возможна. Однако после масштабных выплат контрактникам россияне не готовы идти на войну за значительно меньшие суммы, а принудительная мобилизация без высоких выплат может вызвать серьезное недовольство. Рейтерович отметил, что власть сама создала эту проблему, сделав ставку на финансовую мотивацию вместо принуждения.
Потери России в войне: последние новости
Во временно оккупированном Крыму командование российских частей, по данным движения "Атеш", системно переводит срочников на контрактную службу принудительно. Речь идет не о единичных случаях, а об отработанной схеме, по которой военных без их согласия оформляют для отправки в зону боевых действий.
В обращении к 23 февраля 2026 года Владимир Путин заявил о намерении и дальше наращивать военную мощь России, модернизировать вооружение и развивать компоненты "ядерной триады", отметив повышение боеготовности армии. Он также героизировал участников войны против Украины и очертил курс на дальнейшую милитаризацию.
Владимир Зеленский заявил, что украинские военные ежемесячно наносят России потери, которые превышают темпы ее мобилизации, из-за чего численность группировки постепенно сокращается. По его словам, этом году Украине удалось стабилизировать фронт и перейти к частичному возвращению территорий, тогда как противник уже не способен удерживать высокий темп наступления из-за значительных потерь.