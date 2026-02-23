Россия больше не может поддерживать значительный темп наступления, поскольку потери ощутимы. Об этом глава государство рассказал в интервью BBC.
Сколько солдат теряют россияне ежемесячно?
Зеленский заявил, что с декабря украинские силы в среднем уничтожают около 30 – 35 тысяч российских военнослужащих ежемесячно. До недавнего времени Россия мобилизовала примерно 40 – 44 тысячи человек в месяц, одновременно теряя около 35 тысяч.
Сейчас фиксируется чистое сокращение российской группировки, которая воюет против Украины, на 8 – 10 тысяч военных ежемесячно. По подсчетам, каждый километр продвижения российских сил обходится им в среднем в 157 погибших солдат.
Глава государства подчеркнул, что в этом году Украина теряет меньше территорий. Если в прошлом году общие потери составляли около 4 200 квадратных километров, то в январе и феврале текущего года ситуация изменилась – Силы обороны уже вернули примерно 300 квадратных километров.
Могут ли в России провести всеобщую мобилизацию, чтобы компенсировать потери?
Политолог Игорь Рейтерович высказал 24 Каналу мнение, что Путин не сможет решиться на всеобщую мобилизацию, поскольку боится реакции населения. Россияне негативно относятся к всеобщей мобилизации из-за значительно меньших выплат по сравнению с контрактниками. Недовольство может привести к нестабильности внутри России.
Эксперты также отмечают, что Россия сталкивается с большими потерями на фронте, превышающими количество мобилизованных, что вынуждает Кремль привлекать иностранцев и обманывать их на фронт. Несмотря на высокие потери, российские семьи могут в конечном итоге отказаться отправлять своих сыновей на войну, что может иметь политические последствия для Путина.
Из-за нехватки военных в России начали вербовать студентов на военную службу, обещая им тыловую работу на беспилотниках и миллионные выплаты, но на самом деле отправляют на передовую. Студентов заманивают обещаниями легкой службы и высоких гонораров, но после подписания контракта их условия меняются, и они могут быть отправлены на штурмы.