Политолог Игорь Рейтерович озвучил 24 Каналу мнение, что Владимир Путин очень боится реакции российского населения. Ведь они точно этого не воспримут.

"У тех, кого гипотетически будут загребать в армию, будет возникать вопрос: "Почему я должен идти умирать за 20 тысяч рублей, если сосед когда-то пошел за 2 миллиона?". Это не воспринимается россиянами. Путин этого очень боится. Потому что он не знает, сможет ли удержать ситуацию внутри", – сказал он.

Какой будет реакция россиян?

Игорь Рейтерович отметил, что если это будет мобилизация, то россиянам не будут платить столько, сколько контрактникам. Им не дадут возможности подписать контракты и будут платить 20 тысяч рублей. Это примерно 10 тысяч гривен.

Население категорически не воспримет такую идею. Не потому, что хочет или не хочет воевать. Здесь на первом месте будут деньги. Путин сам загнал себя в эту ловушку. Они настолько разогнали эту тему с деньгами и якобы "добровольным" присоединением к войне, что непонятно, как выкрутиться из этой ситуации,

– подчеркнул политолог.

По его словам, то, что Кремль тормозит работу телеграмма, также может быть на будущее, чтобы россияне не договаривались собираться на какие-то акции. Но вряд ли это будут сразу бунты.

Такие вещи на России очень легко возникнут. Потому что это банальная история о не слишком развитых людях. Они мыслят чисто материальными категориями. Сначала Путин считал, что это его преимущество, но это когда были деньги. А сейчас уже фактически яма, которая осыпается. Они этих денег не найдут. Преимущество превратилось в ловушку,

– добавил Рейтерович.

Мобилизация в России: последние новости