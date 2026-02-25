Яку допомогу отримала Україна у зв'язку з річницею вторгнення?

Про них детально розповіли на сайті Офісу Президента.

Так, наприклад, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий енергетичний план: Repair, Rebuild, Restart. Він передбачатиме пакет на 920 мільйонів євро для стабілізації енергетики України.

Очільниця Європейського парламенту Роберта Мецола підписала від імені Європарламенту угоду про надання Україні кредиту обсягом 90 мільярдів євро. Про це вона повідомила у соцмережі Х.

Зокрема партнери виділили Україні нові пакети підтримки:

Швеція – пакет військової допомоги на понад 1,5 мільярда доларів.

Норвегія – 1,2 мільярда доларів на спільне виробництво дронів.

Данія – додаткові 510 мільйонів євро на військову підтримку України у 2026 році та 120 мільйонів євро гуманітарної та енергетичної допомоги.

Фінляндія – 20 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та 52 генератори.

Литва – 30 ракет до ПЗРК, ухвалена Спільна заява про наміри щодо співвиробництва оборонної продукції на території Литви, а також фінансування перших проєктів становитиме щонайменше 100 мільйонів євро за програмою SAFE.

Естонія – 11 мільйонів євро у межах програми PURL.

Латвія – 10 мільйонів євро на PURL.

Ісландія – 200 тисяч євро на енергетичне обладнання.

Загалом лідери країн Північної Європи та Балтії заявили, що цьогоріч сума оборонної допомоги Україні становитиме майже 12,5 мільярда євро, зокрема з внесками в програму PURL.

Велика Британія – 20 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку української енергосистеми, 5,7 мільйона фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги для громад поблизу лінії фронту та ВПО, 30 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку стійкості українського суспільства та притягнення винних до відповідальності за воєнні злочини.

Канада – 2 мільярди канадських доларів військової допомоги, 400 броньованих машин та 20 мільйонів канадських доларів до Фонду підтримки енергетики України.

Нова Зеландія – 4,8 мільйона доларів США на гуманітарну допомогу та в Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

Хорватія – 1,5 мільйона євро у Фонд підтримки України, енергетичне обладнання на 500 тисяч євро та роботизовані розмінувальні машини на 1,5 мільйона євро.

Партнери також оголосили про нові пакети санкцій проти Росії. Наприклад, Велика Британія ввела найбільший із 2022 року пакет санкцій, зокрема проти нафтогазових доходів Росії та тіньового флоту.

Австралія запровадила санкції проти 180 юридичних і фізичних осіб, а також суден тіньового флоту Росії, а ще знизила граничну ціну на російську нафту до 44,1 долара США за барель.

Канада – санкції проти 21 особи, 53 організацій і 100 суден російського тіньового флоту. До того ж держава (так само як і Австралія) знижує цінову стелю на російську нафту до 44,1 долара США за барель.

Зауважте! Нова Зеландія запровадила 34-й пакет санкцій проти фізичних осіб, компаній і суден, пов’язаних із підтримкою Росії, а ще знизила граничну ціну на російську нафту до 44,1 долара США за барель.

Що ще слід знати про допомогу Україні?