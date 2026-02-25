Які результати зустрічі з представниками ЄС?
Про те, чого очікувати Україні, йдеться в повідомленні Юлії Свириденко.
Прем'єр-міністерка повідомила, що зустрілася з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
Сьогодні було оголошено про надання нового пакета енергетичної допомоги обсягом 100 мільйонів євро. Разом з ЄС ми будемо працювати над новим Зимовим енергетичним планом на 2026 – 2027 роки,
– зазначила Свириденко.
Вона додала, що це вагомий внесок для української енергетики. Адже дбати про енергетичну стійкість та відновлення системи до наступної зими – варто вже зараз. Особливо, тому що ворог не змінює цілей і продовжує бити по енергетиці.
Зокрема міністерка наголосила, що для України є важливою фінансова допомога у 90 мільярдів євро, яку, за рішенням ЄС, нададуть в межах програми EU Support Loan for Ukraine.
Вона (допомога – 24 Канал) дозволить забезпечити макрофінансову стабільність, підтримати обороноздатність та гарантувати безперебійну роботу ключових функцій держави в умовах війни,
– пояснила прем'єрка.
Юлія Свириденко також зазначила, що з початку повномасштабної війни ЄС надав Україні понад 200 мільярдів євро військової, фінансової та гуманітарної підтримки.
Чим Україні допомагають партнери?
У межах саміту "Україна – Країни Північної Європи та Балтії" партнери пообіцяли надати допомогу:
- на оборонні потреби – 12,5 мільярда євро;
- на енергетику – 918 мільйонів євро.
Володимир Зеленський зазначив, що основну увагу на саміті приділили гарантіям безпеки:
Щоб унеможливити нову агресію та забезпечити тривалу стабільність для всієї Європи,
– сказав президент.
Водночас він подякував партнерам за підтримку та додав, що головним залишається досягнення миру.
Що ще відомо про допомогу від партнерів у 2026 році?
Українці можуть отримати фінансову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Підтримку нададуть людям, що проживають на лінії фронту або в сусідніх регіонах.
Зокрема Європарламент схвалив новий кредит для України на 90 мільярдів євро. Гроші спрямують на безперебійну роботу державних служб, обороноздатність країни й на досягнення миру.