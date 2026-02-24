Що відбувається з економікою України на тлі війни?
Останні перевищують довоєнний ВВП України у 2021 році більш ніж утричі, про що повідомила Київська школа економіки.
Попередня оцінка, яка оприлюднена у липні 2024 року, становила 1,164 трильйона доларів втрат виторгу та 385,7 мільярда доларів втрат доданої вартості. Зростання пов’язане з такими факторами:
- оновленням методології;
- використанням нових даних на рівні компаній і секторів;
- розширенням періоду аналізу (він охоплює втрати до кінця 2026 року).
Найбільші втрати припадають на продуктивні сектори економіки:
- витрати у галузі торгівлі оцінюють у 696,3 мільярда доларів;
- у промисловості (разом із будівництвом та послугами) — у 645,6 мільярда доларів;
- у сільському господарстві — у 81,9 мільярда доларів.
Зауважте! Великих втрат зазнали й ключові інфраструктурні сектори, зокрема енергетика (75,3 мільярда доларів) та транспорт (60,2 мільярда доларів).
Повномасштабна війна Росії проти України спричинила й додаткові витрати. Наприклад, найбільші припадають на житловий сектор — це 26,8 мільярда доларів. Водночас розмінування коштуватиме 24,6 мільярда доларів.
У житловому секторі основною складовою є додаткові витрати домогосподарств на оренду житла,
– йдеться у тексті.
Витрати на соцпідтримку збільшилися до 7,5 мільярда доларів. Ще 13 мільярда доларів припадає на демонтаж зруйнованих об’єктів і вивезення відходів.
Втрати охоплюють також інші сектори економіки України:
- охорону здоров’я (15,5 мільярда доларів);
- освіту (17,7 мільярда доларів);
- цифрову інфраструктуру та IT-сектор (23,7 мільярда доларів);
- культуру, спорт і туризм (10,2 мільярда доларів);
- фінансовий сектор (3,3 мільярда доларів);
- житлово-комунальне господарство (10,5 мільярда доларів).
Важливо! Відновлення України, зокрема економіки, коштуватиме орієнтовно 588 мільярдів доларів упродовж наступного десятиліття. Ціни збільшилась на 12% у порівняні з прогнозом минулого року. Остання оцінка базується на даних з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2025 року. Про це пише Reuters.
Що ще відомо про ВВП України?
- Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що Україна може подвоїти свій ВВП. І зробити це Київ має шанс за десять років після завершення війни.
- Він наголосив, що Україна має колосальний економічний потенціал. А ключовими факторами для відбудови країни та економічного розвитку стане доступ до природних ресурсів та їх розробка.