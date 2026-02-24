Что происходит с экономикой Украины на фоне войны?

Последние превышают довоенный ВВП Украины в 2021 году более чем втрое, о чем сообщила Киевская школа экономики.

Предварительная оценка, которая обнародована в июле 2024 года, составляла 1,164 триллиона долларов потерь выручки и 385,7 миллиарда долларов потерь добавленной стоимости. Рост связан с такими факторами:

обновлением методологии; использованием новых данных на уровне компаний и секторов; расширением периода анализа (он охватывает потери до конца 2026 года).

Наибольшие потери приходятся на производительные секторы экономики:

расходы в области торговли оценивают в 696,3 миллиарда долларов;

в промышленности (вместе со строительством и услугами) - в 645,6 миллиарда долларов;

в сельском хозяйстве - в 81,9 миллиарда долларов.

Заметьте! Большие потери понесли и ключевые инфраструктурные сектора, в частности энергетика (75,3 миллиарда долларов) и транспорт (60,2 миллиарда долларов).

Полномасштабная война России против Украины вызвала и дополнительные расходы. Например, крупнейшие приходятся на жилой сектор - это 26,8 миллиарда долларов. В то же время разминирование будет стоить 24,6 миллиарда долларов.

В жилом секторе основной составляющей являются дополнительные расходы домохозяйств на аренду жилья,

– говорится в тексте.

Расходы на соцподдержку увеличились до 7,5 миллиарда долларов. Еще 13 миллиардов долларов приходится на демонтаж разрушенных объектов и вывоз отходов.

Потери охватывают также другие секторы экономики Украины:

здравоохранение (15,5 миллиардов долларов);

образование (17,7 миллиарда долларов);

цифровую инфраструктуру и IT-сектор (23,7 миллиарда долларов);

культуру, спорт и туризм (10,2 миллиарда долларов);

финансовый сектор (3,3 миллиарда долларов);

жилищно-коммунальное хозяйство (10,5 миллиарда долларов).

Важно! Восстановление Украины, в частности экономики, будет стоить ориентировочно 588 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. Цены увеличилась на 12% по сравнению с прогнозом прошлого года. Последняя оценка базируется на данных с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года. Об этом пишет Reuters.

Что еще известно о ВВП Украины?