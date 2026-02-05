Как Украина может удвоить свой ВВП?
Об этом во время пресс-конференции заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
По его словам, ключевыми для восстановления страны и экономического развития станет доступ к природным ресурсам и их разработка.
Критически важные полезные ископаемые Украины являются частью ее будущего экономического процветания. Эта война когда-то закончится, и когда это произойдет, Украине нужно будет использовать все свои ресурсы, чтобы иметь возможность ее отстроить,
– отметил госсекретарь.
Рубио выразил уверенность в мощном и долгосрочном потенциале Украины. Однако Киев должен создать правильные условия для развития.
Украина имеет колоссальный экономический потенциал. С правильными экономическими шагами страна могла бы удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия.
По словам Рубио, планирование послевоенного восстановления Украины происходит уже сейчас, несмотря на продолжение боевых действий, и "многое уже сделано". Это позволит начать реализацию планов сразу после завершения войны.
Важно! Госсекретарь США подчеркнул, что именно отрасль критических материалов будет стабилизационной силой для длительного мира в Украине.
Каково значение критических материалов Украины?
Заявление Рубио прозвучало на фоне проведения министерской встречи по вопросам критических минералов в США.
На ней госсекретарь предупредил, что глобальные цепи поставок этих элементов сейчас "чрезмерно сконцентрированы в руках одной страны", намекая на Китай. По его мнению, это создает большие геополитические риски.
Поэтому США, мол, работают с партнерами по добыче и переработке ресурсов в различных регионах, в том числе "в странах с нераскрытым потенциалом". І будущее Украины тесно связано с этой международной кооперацией.
Аналитики добавляют, что ресурсы Украины важны для мира по нескольким причинам:
Диверсификация поставок необходима для оборонных технологий и промышленности.
Минералы незаменимы для энергосистем, электроники и современного производства.
Украина обладает значительными запасами стратегических ресурсов.
Обратите внимание! Сейчас ЕС и США планируют партнерство в сфере критически важных минералов, чтобы ограничить влияние Китая, пишет Bloomberg. Стороны хотят разработать план совместных действий для обеспечения доступа к критическим минералов, необходимых для большинства современных технологий.
Что известно о восстановлении Украины после войны?
Ранее Владимир Зеленский сообщил о подготовке так называемой "Дорожной карты процветания Украины" с США. Речь идет о долгосрочном экономическом видении развития страны до 2040 года. Документ фактически закладывает основу будущих инвестиционных соглашений и послевоенного восстановления.
Важное место в этой стратегии отведено развитию добычи полезных ископаемых и эффективному использованию природных ресурсов Украины. Для ускорения реализации таких проектов Всемирный банк должен предоставить отдельный финансовый пакет поддержки.
В целом США и Европейский Союз рассчитывают привлечь до 800 миллиардов долларов государственных и частных инвестиций на восстановление Украины после завершения войны.