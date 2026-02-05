Как Украина может удвоить свой ВВП?

Об этом во время пресс-конференции заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Смотрите также "Есть, что предложить партнерам": Украина пересмотрит разрешения на добычу ископаемых

По его словам, ключевыми для восстановления страны и экономического развития станет доступ к природным ресурсам и их разработка.

Критически важные полезные ископаемые Украины являются частью ее будущего экономического процветания. Эта война когда-то закончится, и когда это произойдет, Украине нужно будет использовать все свои ресурсы, чтобы иметь возможность ее отстроить,

– отметил госсекретарь.

Рубио выразил уверенность в мощном и долгосрочном потенциале Украины. Однако Киев должен создать правильные условия для развития.

Марко Рубио Государственный секретарь США Украина имеет колоссальный экономический потенциал. С правильными экономическими шагами страна могла бы удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия.

По словам Рубио, планирование послевоенного восстановления Украины происходит уже сейчас, несмотря на продолжение боевых действий, и "многое уже сделано". Это позволит начать реализацию планов сразу после завершения войны.

Важно! Госсекретарь США подчеркнул, что именно отрасль критических материалов будет стабилизационной силой для длительного мира в Украине.

Каково значение критических материалов Украины?

Заявление Рубио прозвучало на фоне проведения министерской встречи по вопросам критических минералов в США.

На ней госсекретарь предупредил, что глобальные цепи поставок этих элементов сейчас "чрезмерно сконцентрированы в руках одной страны", намекая на Китай. По его мнению, это создает большие геополитические риски.

Поэтому США, мол, работают с партнерами по добыче и переработке ресурсов в различных регионах, в том числе "в странах с нераскрытым потенциалом". І будущее Украины тесно связано с этой международной кооперацией.

Аналитики добавляют, что ресурсы Украины важны для мира по нескольким причинам:

Диверсификация поставок необходима для оборонных технологий и промышленности.

Минералы незаменимы для энергосистем, электроники и современного производства.

Украина обладает значительными запасами стратегических ресурсов.

Обратите внимание! Сейчас ЕС и США планируют партнерство в сфере критически важных минералов, чтобы ограничить влияние Китая, пишет Bloomberg. Стороны хотят разработать план совместных действий для обеспечения доступа к критическим минералов, необходимых для большинства современных технологий.

Что известно о восстановлении Украины после войны?