Почему проверяют разрешения на полезные ископаемые?
Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсетях.
По ее словам, Министерство экономики и Госгеонедра уже проанализировали лицензии на полезные ископаемые, которые действуют сейчас. Добыча по многим из них или не проводится вообще, или же проводится со значительными нарушениями программы работ.
Нарушения зафиксировали:
- по 29 разрешениям на добычу полезных ископаемых;
- по 10 лицензиям на нефтегазоносные недра.
При этом половину из этих лицензий выдали еще более 10 лет назад. Поэтому планируются новые решения по этим разрешениям.
Мы имеем, что предложить странам-партнерам и должны эффективно распоряжаться нашими недрами.
Премьер добавила, что Украина также синхронизирует свои санкции с решениями Великобритании, в частности в отношении олигарха Дмитрия Фирташа. Это даст правовое основание, чтобы аннулировать сразу три специальные разрешения на добычу ископаемых в двух регионах:
- в Днепропетровской области;
- в Житомирской области.
Санкции также применяют к компании "Тибериус Плюс", которую попытались использовать, чтобы вывести специальное разрешение на Малышевское месторождение из-под ограничений.
Украинские недра должны работать эффективно в руках порядочного бизнеса на экономику Украины, ее безопасность и для интеграции нашей страны в цепи поставок наших стратегических стран-партнеров,
– отметила премьер-министр.
Стратегические активы планируют передать новым инвесторам через аукционы.
Заметьте! В апреле 2025 года Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. В рамках этого соглашения был создан Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления. Этот фонд призван привлекать средства обеих стран для инвестиций в стратегические месторождения.
Кому планируют передать месторождения?
Ранее New York Times сообщало, что Украина планирует предоставить право на разработку крупного государственного месторождения лития консорциуму американских инвесторов. В его состав входит известный миллиардер и давний друг президента США Дональда Трампа Рональд С. Лаудер.
- Трамп и Лаудер знают друг друга еще с университетских времен;
К тому же энергетическая фирма TechMet, которая является еще одним инвестором в этом консорциуме, была создана во время первого президентского срока Трампа.
Месторождение якобы будут разрабатывать по соглашению о разделе продукции. Договоренности предусматривают, что инвесторы будут добывать полезные ископаемые в обмен на передачу части Украине.
Важно! По информации издания, речь идет об инвестициях в литиевое месторождение "Добра" в Кировоградской области. Оно считается одним из крупнейших в стране по запасам лития.
Какие инвестиции планируют в 2026 году?
Министерство экономики Украины совместно с Корпорацией финансирования международного развития США (DFC) запустили онлайн-портал для подачи инвестиционных проектов в Американско-Украинский Инвестиционный фонд восстановления. Открытие платформы стало первым практическим шагом к инвестициям в 2026 году.
На начальном этапе фонд сосредоточится на рассмотрении проектов в ключевых для восстановления экономики сферах. Речь идет о критически важных минералах на этапах добычи и переработки, энергетику, в частности генерацию, передачу электроэнергии и добычу углеводородов, а также транспорт, логистику, информационно-коммуникационные и новейшие технологии.
В то же время в проекте государственного бюджета на 2026 год уже предусмотрели средства для финансирования Фонда восстановления, как сообщил Ярослав Железняк. По его словам, планируется направить 1,9 миллиарда гривен на выполнение Соглашения между Украиной и США для совместного инвестиционного фонда восстановления.