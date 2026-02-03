Чому перевіряють дозволи на корисні копалини?

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал з посиланням на її допис у соцмережах.

За її словами, Міністерство економіки та Держгеонадра вже проаналізували ліцензії на корисні копалини, які діють нині. Видобуток за багатьма з них або не проводиться взагалі, або ж проводиться зі значними порушеннями програми робіт.

Порушення зафіксували:

за 29 дозволами на видобуток корисних копалин;

за 10 ліцензіями на нафтогазоносні надра.

При цьому половину з цих ліцензій видали ще понад 10 років тому. Тому плануються нові рішення щодо цих дозволів.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Ми маємо, що запропонувати країнам-партнерам і повинні ефективно розпоряджатися нашими надрами.

Прем'єрка додала, що Україна також синхронізує свої санкції з рішеннями Великої Британії, зокрема щодо олігарха Дмитра Фірташа. Це надасть правову підставу, щоб анулювати одразу три спеціальні дозволи на видобуток копалин у двох регіонах:

у Дніпропетровській області;

у Житомирській області.

Санкції також застосовують до компанії "Тиберіус Плюс", яку спробували використати, щоб вивести спецдозвіл на Малишевське родовище з-під обмежень.

Українські надра мають працювати ефективно в руках порядного бізнесу на економіку України, її безпеку та для інтеграції нашої країни в ланцюги постачання наших стратегічних країн-партнерів,

– зауважила прем'єрка.

Стратегічні активи планують передати новим інвесторам через аукціони.

Зауважте! У квітні 2025 року Україна та США підписали угоду про корисні копалини. У межах цієї угоди був створений Американсько-український інвестиційний фонд відбудови. Цей фонд покликаний залучати кошти обох країн для інвестицій в стратегічні родовища.

Кому планують передати родовища?

Раніше New York Times повідомляло, що Україна планує надати право на розробку великого державного родовища літію консорціуму американських інвесторів. До його складу входить відомий мільярдер і давній друг президента США Дональда Трампа Рональд С. Лаудер.

Трамп і Лаудер знають один одного ще з університетських часів;

До того ж енергетична фірма TechMet, яка є ще одним інвестором у цьому консорціумі, була створена під час першого президентського терміну Трампа.

Родовище нібито розроблятимуть за угодою про розподіл продукції. Домовленості передбачають, що інвестори видобуватимуть корисні копалини в обмін на передачу частини Україні.

Важливо! За інформацією видання, йдеться про інвестиції у літієве родовище "Добра" у Кіровоградській області. Воно вважається одним із найбільших в країні за запасами літію.

Які інвестиції планують у 2026 році?