Что известно о запуске онлайн-портала для восстановления Украины?
Запуск портала является первым практическим шагом к развертыванию инвестиций в 2026 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики.
Цель на этот 2026 год – это подписать первые три инвестиционных соглашения. Это должны быть:
- сильные структурированные проекты в приоритетных секторах;
- которые дадут понятный результат для восстановления;
- будут привлекательными для международных инвесторов.
Фонд готов направлять капитал в инициативы, углубляющие партнерство Украины и США и усиливают устойчивость нашей экономики. Мы ожидаем качественные заявки и первые инвестиции уже в ближайшие месяцы,
– сказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.
Обратите внимание! Подать проектное предложение могут компании и инвесторы, которые имеют проекты в целевых секторах Фонда и готовы к привлечению финансирования.
В первую очередь АУИФ будет рассматривать проектные предложения в таких секторах:
- критические минералы (upstream и midstream);
- энергетика (включая генерацию, передачу и добычу углеводородов);
- транспорт и логистика;
- информационно-коммуникационные технологии;
- новейшие технологии.
В первые годы деятельности Фонд планирует отдавать приоритет инвестициям в собственный капитал и инструментам, подобным собственному капиталу (квазикапитал),
– отметили в ведомстве.
Как это будет работать? После подачи заявки команда Фонда проводит предварительное рассмотрение предложения. Если команда заинтересована, то с заявителем связываются для уточнения деталей, запроса дополнительных материалов (например, финансовой модели, структуры проекта, подтверждение готовности к реализации, информации о партнерах и т.д.).
Важно! В частности оценка проектов предусматривает анализ ключевых рисков и подходов к их снижению. Однако требования и инструменты могут отличаться в зависимости от сектора, стадии проекта и структуры финансирования.
Напомним, что в бюджет на 2026 год заложили средства для финансирования фонда восстановления. Об этом сообщал нардеп Ярослав Железняк.
Он рассказал, что предполагается 1,9 миллиарда гривен для реализации Соглашения Украины и США о создании инвестиционного фонда восстановления США и Украины.
Что еще известно о фонде?
В Инвестиционный фонд восстановления внесла 75 миллионов долларов Международная финансовая корпорация развития США (DFC). В то же время Украина удвоила этот вклад.
Стартовые позиции Инвестиционного фонда восстановления из совокупных 150 миллионов долларов, как отметила Юлия Свириденко.
Первыми в фокусе – это проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов.