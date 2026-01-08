Что известно о запуске онлайн-портала для восстановления Украины?

Запуск портала является первым практическим шагом к развертыванию инвестиций в 2026 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики.

Цель на этот 2026 год – это подписать первые три инвестиционных соглашения. Это должны быть:

сильные структурированные проекты в приоритетных секторах; которые дадут понятный результат для восстановления; будут привлекательными для международных инвесторов.

Фонд готов направлять капитал в инициативы, углубляющие партнерство Украины и США и усиливают устойчивость нашей экономики. Мы ожидаем качественные заявки и первые инвестиции уже в ближайшие месяцы,

– сказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Обратите внимание! Подать проектное предложение могут компании и инвесторы, которые имеют проекты в целевых секторах Фонда и готовы к привлечению финансирования.

В первую очередь АУИФ будет рассматривать проектные предложения в таких секторах:

критические минералы (upstream и midstream); энергетика (включая генерацию, передачу и добычу углеводородов); транспорт и логистика; информационно-коммуникационные технологии; новейшие технологии.

В первые годы деятельности Фонд планирует отдавать приоритет инвестициям в собственный капитал и инструментам, подобным собственному капиталу (квазикапитал),

– отметили в ведомстве.

Как это будет работать? После подачи заявки команда Фонда проводит предварительное рассмотрение предложения. Если команда заинтересована, то с заявителем связываются для уточнения деталей, запроса дополнительных материалов (например, финансовой модели, структуры проекта, подтверждение готовности к реализации, информации о партнерах и т.д.).

Важно! В частности оценка проектов предусматривает анализ ключевых рисков и подходов к их снижению. Однако требования и инструменты могут отличаться в зависимости от сектора, стадии проекта и структуры финансирования.

Напомним, что в бюджет на 2026 год заложили средства для финансирования фонда восстановления. Об этом сообщал нардеп Ярослав Железняк.

Он рассказал, что предполагается 1,9 миллиарда гривен для реализации Соглашения Украины и США о создании инвестиционного фонда восстановления США и Украины.

Что еще известно о фонде?