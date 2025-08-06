О чем говорили представители США и Украины?

В частности стало известно, что Украина и США планируют запуск трех проектов по добыче полезных ископаемых, сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко в Facebook.

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Очень содержательный разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом. С господином Бессентом моя команда активно работает не первый месяц, однако сегодня первый разговор в должности Премьер-министра и, соответственно, шире круг вопросов,

– написала премьер-министр Украины в своей заметке.

Она отметила, что речь шла как о продолжении, так и об усилении сотрудничества стран в оборонной и инвестиционной отраслях. А значительное внимание уделили потенциальной оборонной сделке, которую ранее анонсировал президент страны Владимир Зеленский – по производству и продаже украинских дронов, а также возможную закупку американского оружия.

Кроме того, обсудили еще запуск Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Как Украина, так и Соединенные Штаты работают над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать в оборонную сферу.

Первое заседание совета директоров запланировано на сентябрь. Задача – запустить первые три проекта в течение 18 месяцев,

– заявила Юлия Свириденко.

Согласно ее словам, также подняли вопрос усиления санкционного давления и сотрудничества с международными финансовыми организациями. Более того, государства договорились продолжить диалог на рабочем уровне.

Обратите внимание! Премьер-министр Юлия Свириденко поблагодарила Соединенные Штаты за последовательную поддержку Украины и общее стремление к справедливому и устойчивому миру.