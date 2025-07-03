О первых месторождениях по соглашению с США
По соглашению с США в Украине создали Инвестиционный фонд восстановления, сообщает 24 Канал со ссылкой на первого вице-премьера, министра экономики Юлию Свириденко.
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Пилотные проекты планируют реализовать в течение 18 месяцев совместно с Минфином США и DFC.
Движение уже началось. Комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции на днях приняла решение о целесообразности объявления конкурса на литиевый участок Добра в Кировоградской области. В ближайшее время должны наработать все условия конкурса,
– говорит министр.
По словам Свириденко, это месторождение потенциально подпадает под мандат инвестфонда. Его разработка может стать первым пилотным проектом в рамках совместного инвестирования. Об объявлении конкурса сообщат позже.
На встрече представитель американской компании TechMet также акцентировал, что в случае победы в соответствующем конкурсе его компания готова не только искать и добывать литий в Украине, но и построить мощности для его обогащения.
Когда можно будет получить прибыль от проектов
Аналитики отрасли предупреждают, что большинство проектов по этому соглашению о полезных ископаемых, вероятно, заработают только через десятилетия. Это означает, что совместный инвестфонд не сможет приносить существенную прибыль еще долго – и, вероятно, только после того, как Трамп покинет пост.
Эксперты отмечают, что путь к добыче минералов будет сложным:
- устаревшие геологические исследования могут искажать реальную стоимость недр;
- поврежденные электростанции, необходимые для добычи, нуждаются в ремонте;
- война делает любые инвестиции чрезвычайно рискованными.
Чтобы быстрее получить прибыль, министр экономики Свириденко в этом месяце предложила также направить средства фонда на поддержку украинской оборонной промышленности.