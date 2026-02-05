Як Україна може подвоїти свій ВВП?

Про це під час пресконференції заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає 24 Канал з посиланням на Forbes.

За його словами, ключовими для відбудови країни та економічного розвитку стане доступ до природних ресурсів та їх розробка.

Критично важливі корисні копалини України є частиною її майбутнього економічного процвітання. Ця війна колись закінчиться, і коли це станеться, Україні потрібно буде використати всі свої ресурси, щоб мати змогу її відбудувати,

– зазначив держсекретар.

Рубіо висловив впевненість у потужному та довгостроковому потенціалі України. Однак Київ має створити правильні умови для розвитку.

Марко Рубіо Державний секретар США Україна має колосальний економічний потенціал. З правильними економічними кроками країна могла б подвоїти свій ВВП протягом наступного десятиліття.

За словами Рубіо, планування повоєнного відновлення України відбувається вже зараз, попри продовження бойових дій, і "багато вже зроблено". Це дозволить розпочати реалізацію планів одразу після завершення війни.

Важливо! Держсекретар США підкреслив, що саме галузь критичних матеріалів буде стабілізаційною силою для тривалого миру в Україні.

Яке значення критичних матеріалів України?

Заява Рубіо прозвучала на тлі проведення міністерської зустрічі з питань критичних мінералів у США.

На ній держсекретар попередив, що глобальні ланцюги постачання цих елементів зараз "надмірно сконцентровані в руках однієї країни", натякаючи на Китай. На його думку, це створює великі геополітичні ризики.

Тому США, мовляв, працюють із партнерами щодо видобутку та переробки ресурсів у різних регіонах, у тому числі "у країнах з нерозкритим потенціалом". І майбутнє України тісно пов’язане з цією міжнародною кооперацією.

Аналітики додають, що ресурси України важливі для світу з кількох причин:

Диверсифікація постачань необхідна для оборонних технологій та промисловості.

Мінерали є незамінними для енергосистем, електроніки та сучасного виробництва.

Україна володіє значними запасами стратегічних ресурсів.

Зауважте! Наразі ЄС та США планують партнерство у сфері критично важливих мінералів, щоб обмежити вплив Китаю, пише Bloomberg. Сторони хочуть розробити план спільних дій для забезпечення доступу до критичних мінералів, необхідних для більшості сучасних технологій.

Що відомо про відбудову України після війни?