Що відомо про "план процвітання" для України?

Фінансова стратегія розрахована до 2040 року, пише видання POLITICO.

Документ окреслює 10-річний план гарантування відновлення України та прискорений шлях до членства в ЄС. Зокрема Європейська комісія вже розіслала ці пропозиції столицям країн Європейського Союзу.

Зауважте! Але стратегія залежить від припинення вогню. Це робить план процвітання вразливим, доки тривають бойові дії.

Стратегія наразі доповнюється 100-денним операційним планом для запуску проєкту. За словами найбільшого у світі керуючого активами – компанії BlackRock – плану буде складно залучити зовнішні інвестиції, якщо конфлікт затягнеться.

Якщо ви – пенсійний фонд, ви маєте фідуціарну відповідальність перед своїми клієнтами, пенсіонерами. Майже неможливо інвестувати у зону бойових дій,

– сказав заступник голови BlackRock Філіпп Гільдебранд.

План процвітання є частиною 20-пунктового мирного плану, який США намагаються узгодити між Києвом і Москвою. У ньому прямо передбачається, що гарантії безпеки вже діють, і він не призначений як військова дорожня карта. Натомість документ зосереджується на тому, як Україна може перейти від екстреної допомоги до самодостатнього розвитку.

Документ позиціонує США як:

стратегічного економічного партнера;

інвестора;

"якір довіри".

У записці передбачено безпосередню участь американських компаній і експертів на місцях, а також підкреслюється роль США як мобілізатора приватного капіталу.

Важливо! Протягом наступних 10 років ЄС, США та міжнародні фінансові інституції, зокрема Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, пообіцяли спрямувати 500 мільярдів доларів державного та приватного капіталу.

Європейська комісія планує виділити додаткові 100 мільярдів євро у вигляді бюджетної підтримки та інвестиційних гарантій у межах наступного семирічного бюджету блоку з 2028 року. Очікується, що ці кошти допоможуть залучити 207 мільярдів євро інвестицій для України.

США пообіцяли мобілізувати капітал через спеціальний Інвестиційний фонд відновлення США – Україна. Але конкретну суму не назвали.

Хоча Трамп скоротив військову та гуманітарну підтримку України під час війни, документ демонструє готовність інвестувати в країну після завершення конфлікту,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Вашингтон заявив, що вкладатиме кошти у проєкти з видобутку критично важливих корисних копалин, інфраструктури, енергетики та технологій в Україні.

Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вже заявляла, що в Євросоюзі майже завершили роботу на "Пакетом процвітання" для України.

Схоже, що ми можемо посилити процвітання України, тільки-но буде досягнуто припинення вогню або миру,

– сказала очільниця Єврокомісії.

Йдеться про єдиний документ, який представляє колективне бачення українців, американців та Європи щодо повоєнного майбутнього України.

