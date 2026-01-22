Яку вигоду принесе зона вільної торгівлі?

Про це заявив спецпредставник США Стів Віткофф, передає 24 Канал з посиланням на його виступ на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

За словами американського політика, зона вільної торгівлі між США та Україною буде звільнена від будь-яких тарифів. На думку Віткоффа, це кардинально змінить ситуацію для України.

Ви побачите, як промисловість масово переміщуватиметься в цей регіон. Уявіть, це можливість випереджати конкурентів лише тому, що ви не сплачуєте мита й постачаєте товари до Сполучених Штатів без тарифів,

– пояснив спецпредставник.

Віткофф додав, що у США обговорювали низку масштабних ініціатив для України, оскільки "саме на таке майбутнє український народ заслуговує".

Зауважте! Політик наголосив, що наразі США докладають великі зусилля, щоб війна в Україні нарешті закінчилася.