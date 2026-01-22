Яку вигоду принесе зона вільної торгівлі?
Про це заявив спецпредставник США Стів Віткофф, передає 24 Канал з посиланням на його виступ на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
За словами американського політика, зона вільної торгівлі між США та Україною буде звільнена від будь-яких тарифів. На думку Віткоффа, це кардинально змінить ситуацію для України.
Ви побачите, як промисловість масово переміщуватиметься в цей регіон. Уявіть, це можливість випереджати конкурентів лише тому, що ви не сплачуєте мита й постачаєте товари до Сполучених Штатів без тарифів,
– пояснив спецпредставник.
Віткофф додав, що у США обговорювали низку масштабних ініціатив для України, оскільки "саме на таке майбутнє український народ заслуговує".
Зауважте! Політик наголосив, що наразі США докладають великі зусилля, щоб війна в Україні нарешті закінчилася.
Що в Україні говорять про зону вільної торгівлі?
Нещодавно в інтерв'ю Bloomberg президент України Володимир Зеленський розповів, що Київ обговорює з Вашингтоном можливу угоду про вільну торгівлю у рамках "плану процвітання", який має забезпечити післявоєнну відбудову держави.
За словами президента, у цій угоді будуть прописані нульові тарифи на торгівлю між Україною та США. Але зона поширюватиметься не на всю територію держави, а лише на окремі промислові регіони.
Та навіть за таких умов Зеленський вважає, що вільна торгівля принесе "дуже серйозні козирі" Україні у порівнянні з іншими країнами.
Така угода також слугуватиме додатковою гарантією економічної безпеки,
– зауважив глава держави.
Зауважте! "План процвітання", який Україна обговорює зі США, націлений на залучення 800 мільярдів доларів для відновлення України після війни. Йдеться про відбудову інфраструктури, енергетики, житла й промисловості, а також модернізацію економіки.
Що ще планують США та Україна?
Україна також вивчає ідею створення вільної економічної зони після завершення війни. Ініціатива передбачає формування спеціальної території, яка може з’явитися після відведення військ і фактично слугуватиме буферним простором між сторонами.
Цю концепцію не варто плутати з угодою про вільну торгівлю. Йдеться про окремий механізм, що стосуватиметься передусім територій, які найбільше постраждали від бойових дій. Проєкт орієнтований на швидкий запуск бізнесу та повернення цивільного життя у безпечних умовах.
Передбачається, що на цій території діятиме спеціальний правовий і податковий режим, який стимулюватиме інвестиції, створення робочих місць і відбудову громад. Потенційно така зона може з’явитися в окремих районах Донецької та Луганської областей.