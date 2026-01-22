Яку вигоду принесе зона вільної торгівлі?

Про це заявив спецпредставник США Стів Віткофф, передає 24 Канал з посиланням на його виступ на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

За словами американського політика, зона вільної торгівлі між США та Україною буде звільнена від будь-яких тарифів. На думку Віткоффа, це кардинально змінить ситуацію для України.

Ви побачите, як промисловість масово переміщуватиметься в цей регіон. Уявіть, це можливість випереджати конкурентів лише тому, що ви не сплачуєте мита й постачаєте товари до Сполучених Штатів без тарифів,
– пояснив спецпредставник.

Віткофф додав, що у США обговорювали низку масштабних ініціатив для України, оскільки "саме на таке майбутнє український народ заслуговує".

Зауважте! Політик наголосив, що наразі США докладають великі зусилля, щоб війна в Україні нарешті закінчилася.

Що в Україні говорять про зону вільної торгівлі?

Нещодавно в інтерв'ю Bloomberg президент України Володимир Зеленський розповів, що Київ обговорює з Вашингтоном можливу угоду про вільну торгівлю у рамках "плану процвітання", який має забезпечити післявоєнну відбудову держави.

За словами президента, у цій угоді будуть прописані нульові тарифи на торгівлю між Україною та США. Але зона поширюватиметься не на всю територію держави, а лише на окремі промислові регіони.

Та навіть за таких умов Зеленський вважає, що вільна торгівля принесе "дуже серйозні козирі" Україні у порівнянні з іншими країнами.

Така угода також слугуватиме додатковою гарантією економічної безпеки,
– зауважив глава держави.

Зауважте! "План процвітання", який Україна обговорює зі США, націлений на залучення 800 мільярдів доларів для відновлення України після війни. Йдеться про відбудову інфраструктури, енергетики, житла й промисловості, а також модернізацію економіки.

Що ще планують США та Україна?

  • Україна також вивчає ідею створення вільної економічної зони після завершення війни. Ініціатива передбачає формування спеціальної території, яка може з’явитися після відведення військ і фактично слугуватиме буферним простором між сторонами.

  • Цю концепцію не варто плутати з угодою про вільну торгівлю. Йдеться про окремий механізм, що стосуватиметься передусім територій, які найбільше постраждали від бойових дій. Проєкт орієнтований на швидкий запуск бізнесу та повернення цивільного життя у безпечних умовах.

  • Передбачається, що на цій території діятиме спеціальний правовий і податковий режим, який стимулюватиме інвестиції, створення робочих місць і відбудову громад. Потенційно така зона може з’явитися в окремих районах Донецької та Луганської областей.