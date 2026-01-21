Чому не підпишуть "план процвітання"?

Домовленості щодо гарантій безпеки й відбудови України, яких планували досягти на форумі, відсунули на другий план суперечка довкола Гренландії й тарифні погрози Трампа, передає 24 Канал з посиланням на Axios.

Як повідомив один з українських посадовців виданню, ідею щодо підписання лідерами так званого плану процвітання скасували. А європейські чиновники були змушені терміново змінювати порядок денний.

Довелося викинути підготовлені тези про Україну й терміново писати нові – вже про Гренландію,

– зазначив посадовець.

Водночас представник США заперечив, що конкретна дата підписання "угоди про процвітання" не була призначена раніше, і додав, що документ ще потребує доопрацювання.

Що в Україні говорять про угоду?

Разом з тим в Україні говорять, що "угода про процвітання" між США та Україною вже погоджена на технічному рівні. Про це заявив на форумі в Давосі віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Політик наголосив, що документ можуть підписати буквально "у будь-який день".

Втім, Качка не дав точних прогнозів, коли "план процвітання" все-таки буде фіналізований, лише додав, що термін його підписання може залежати від домовленостей щодо гарантій безпеки.

Зауважте! За словами Качки, план відбудови України, який нині розглядається, є тристороннім документом.

Що відомо про "план відбудови"?