Як родина Лундін збагатилася на золоті?

Для впливової родини Лундін, яка керує масштабним гірничодобувним і нафтовим бізнесом, інвестиція у 17,5 мільйонів канадських доларів виглядає досить скромною. Але саме вона принесла їм фантастичний результат – прибутковість понад 2 000%, пише Bloomberg.

У березні 2024 року родина інвестувала ці кошти в компанію Montage Gold Corp., де вже мала значну частку. Гроші спрямували на запуск головного проєкту компанії – великої золотої шахти в Кот-д'Івуар.

Згодом компанія повідомила, що родовище почне видобуток золота раніше запланованого терміну. Після цієї новини акції різко зросли.

Сьогодні папери Montage Gold Corp. торгуються приблизно по 15,04 канадських доларів за акцію. Для порівняння: менш ніж два роки тому родина Лундін купувала їх приблизно по 70 центів.

У результаті їхній пакет, який становить майже 20% компанії, зараз оцінюється приблизно в 1,03 мільярда канадських доларів (близько 759 мільйонів доларів США).

Аналітики зазначають, що такий різкий стрибок – ще один приклад того, як золото знову стало одним із ключових активів у світовій економіці. Його популярність як "тихої гавані" для інвесторів зросла на тлі політичної та економічної нестабільності,

– пишуть у виданні.

Серед факторів, які підштовхнули попит на метал, називають геополітичні конфлікти, зокрема напруженість навколо Ірану, а також економічну політику президента США Дональд Трамп, що впливає на світову торгівлю та фінансові ринки.

Як змінилась вартість золота на тлі війни в Ірані?

Станом на 3 березня, спотова вартість золота впала на 1,4%. Тепер цей метал коштує – 5 252,05 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою у квітні впали на 0,9%. Їхня ціна була на рівні 5 263,80 долара. Першочергово на падіння ціни золота вплинуло зростання долара. Наразі американська валюта сягнула місячного максимуму.

Зниження цін, ймовірно, пов'язане з тим, що ринок зараз надає більшої ваги інфляційним ризикам, що виникли внаслідок війни на Близькому Сході, і тому підвищує свої очікування щодо процентних ставок. Це також пояснює, чому долар США продовжує зростати,

– вказав Ту Лан Нгуєн з Commerzbank.

Потрібно розуміти, що золото це недохідний актив. Такий метал добре себе почуває, коли процентні ставки знижені. Наразі, трейдери очікують, що Федеральна резервна система США поки що зберігатиме ставку.

