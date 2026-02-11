Скільки грошей втратив Браян Армстронг?

Мільярдер більше не входить до списку 500 найбагатших людей світу через падіння цін на криптовалюти, повідомляє Bloomberg.

Дивіться також Статки мільярдерів побили рекорди: скільки Ілон Маск заробляє за кілька секунд

Статки Армстронга скоротилися більш ніж на 10 мільярдів доларів з моменту досягнення піку сім місяців тому в 17,7 мільярда доларів. Останнє падіння відбулося після того, як JPMorgan Chase & Co. знизила цільову ціну для Coinbase на 27%, посилаючись на "слабкість цін на криптовалюти".

Більша частина чистого капіталу Армстронга, який оцінюється в 7,5 мільярда доларів, зосереджена на його 14% частці в компанії Coinbase, яку він заснував разом із Фредом Ерсамом у 2012 році.

Він регулярно продає акції компанії, а також володіє частиною NewLimit, біотехнологічного стартапу, що спеціалізується на довголітті, який він співзаснував та в який особисто інвестував, згідно з індексом багатства.

Хто з криптомільярдерів також втратив гроші?

Багато інших криптомільярдерів також випали зі списку 500 найбагатших людей світу за версією Bloomberg через падіння цін:

Статки Кемерона та Тайлера Вінклвоссів впали до 1,9 мільярда доларів з 8,2 мільярдів доларів у жовтні. Їхня компанія Gemini Space Station Inc. минулого тижня заявила, що скоротить приблизно 25% своєї робочої сили та згорне деякі свої міжнародні операції.

впали до 1,9 мільярда доларів з 8,2 мільярдів доларів у жовтні. Їхня компанія Gemini Space Station Inc. минулого тижня заявила, що скоротить приблизно 25% своєї робочої сили та згорне деякі свої міжнародні операції. Статки Майкла Новограца з Galaxy Digital Inc. впали до 6,2 мільярдів доларів з максимуму в 10,3 мільярдів доларів у жовтні. Galaxy опублікувала повідомлення про більші, ніж очікувалося, збитки, близько 500 мільйонів доларів, на тлі краху криптовалют.

з Galaxy Digital Inc. впали до 6,2 мільярдів доларів з максимуму в 10,3 мільярдів доларів у жовтні. Galaxy опублікувала повідомлення про більші, ніж очікувалося, збитки, близько 500 мільйонів доларів, на тлі краху криптовалют. Майкл Сейлор зі Strategy Inc. також втратив близько двох третин свого статку з максимуму липня 2025 року, і тепер він становить 3,4 мільярди доларів. Основна частина його статків пов'язана з його 8% акціями Strategy, яка є одним з найбільших публічно торгуваних власників біткойнів.

Новини про мільярдерів