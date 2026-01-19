Як збагатилися мільярдери у 2025 році?

Статки мільярдерів зросли більш ніж на 16% до 18,3 трильйона доларів – найвищого рівня в історії, пише 24 Канал з посиланням на Oxfam.

Надбагаті отримують політичну владу, щоб формувати правила нашої економіки та суспільства заради власної вигоди та на шкоду правам і свободам людей у ​​всьому світі,

– пишуть у звіті організації.

Загалом зробили такі висновки:

Сукупний статок мільярдерів минулого року зріс на 2,5 трильйона доларів, що майже дорівнює загальному статку половини людства – 4,1 мільярда людей.

Кількість мільярдерів минулого року вперше перевищила 3 000, а найбагатший, Ілон Маск, став першим в історії, чиї статки перевищили пів трильйона доларів.

Ілон Маск заробляє за чотири секунди суму, еквівалентну середньому річному доходу на планеті.

Мільярдери в 4 000 разів частіше обіймають політичні посади, ніж звичайні люди.

Збільшення багатства мільярдерів на 2,5 трильйона доларів було б достатньо, щоб викорінити крайню бідність у 26 разів.

Уряди дозволяють надбагатим домінувати в медіа та соціальних мережах: згадується купівля Джеффом Безосом газети Washington Post, Ілоном Маском Twitter/X, Патріком Сун-Шіонгом Los Angeles Times та консорціум мільярдерів, який купує великі акції The Economist.

Новини про мільярдерів