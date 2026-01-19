Як збагатилися мільярдери у 2025 році?
Статки мільярдерів зросли більш ніж на 16% до 18,3 трильйона доларів – найвищого рівня в історії, пише 24 Канал з посиланням на Oxfam.
Надбагаті отримують політичну владу, щоб формувати правила нашої економіки та суспільства заради власної вигоди та на шкоду правам і свободам людей у всьому світі,
– пишуть у звіті організації.
Загалом зробили такі висновки:
- Сукупний статок мільярдерів минулого року зріс на 2,5 трильйона доларів, що майже дорівнює загальному статку половини людства – 4,1 мільярда людей.
- Кількість мільярдерів минулого року вперше перевищила 3 000, а найбагатший, Ілон Маск, став першим в історії, чиї статки перевищили пів трильйона доларів.
- Ілон Маск заробляє за чотири секунди суму, еквівалентну середньому річному доходу на планеті.
- Мільярдери в 4 000 разів частіше обіймають політичні посади, ніж звичайні люди.
- Збільшення багатства мільярдерів на 2,5 трильйона доларів було б достатньо, щоб викорінити крайню бідність у 26 разів.
- Уряди дозволяють надбагатим домінувати в медіа та соціальних мережах: згадується купівля Джеффом Безосом газети Washington Post, Ілоном Маском Twitter/X, Патріком Сун-Шіонгом Los Angeles Times та консорціум мільярдерів, який купує великі акції The Economist.
Новини про мільярдерів
Статки Трампа та його родини зросли на майже 70% за 15 місяців, досягнувши 6,8 мільярда доларів. Зростання відбулося завдяки випуску мемкоїнів.
500 найбагатших людей світу додали до свого сукупного статку 2,2 трильйона доларів у 2024 році. Серед тих, хто найбільше примножив статки: Ілон Маск, Ларрі Еллісон, Джина Райнхарт, Дональд Трамп та його родина.
Бейонсе офіційно стала мільярдеркою, приєднавшись до елітної групи з 22 мільярдерів-артистів. Значна частина її статків походить від музики та бізнес-імперії, включаючи Parkwood Entertainment, бренд догляду за волоссям, лейбл віскі та лінію одягу.
Йоганнес фон Баумбах, 19-річний спадкоємець німецької компанії Boehringer Ingelheim, вважається наймолодшим мільярдером у світі зі статками у 5,4 мільярда доларів. Найбільше молодих мільярдерів зосереджено в Німеччині, серед яких спадкоємці таких компаній, як Fielmann AG, dm-drogerie markt, та Stihl.