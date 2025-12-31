Чому статки мільярдерів рекордно зросли?

Бурхливе зростання ринків, від акцій до криптовалют і дорогоцінних металів, призвело до різкого зростання вартості активів, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зростання, яке довело їхній сукупний чистий капітал до 11,9 трильйона доларів, було значно прискорене перемогою Дональда Трампа на виборах наприкінці 2024 року та лише ненадовго зірвано побоюваннями щодо тарифів у квітні, коли падіння ринків спричинило найбільше одноденне знищення багатства з часів пандемії.

Великі технологічні компанії очолили атаку, оскільки ейфорія навколо штучного інтелекту продовжувала підтримувати акції американських мегакапіталізацій.

Близько чверті всіх приростів припали лише на вісім осіб, включаючи голову правління Oracle Corp. Ларрі Еллісона, головного виконавчого директора Tesla Inc. Ілона Маска, співзасновника Alphabet Inc. Ларрі Пейджа та засновника Amazon.com Inc. Джеффа Безоса.

Хто найбільше збагатився?

Ларрі Еллісон:

Чистий капітал: 249,8 мільярда доларів

Річний прибуток: 57,7 мільярда доларів

У 81 рік співзасновник Oracle бере на себе більше повсякденної відповідальності в компанії та очолює її величезний прорив у розвитку інфраструктури штучного інтелекту. Статки Еллісона зросли на 89 мільярдів доларів 10 вересня після публікації звіту про квартальні прибутки, пов'язаного з планами Oracle щодо розширення галузі штучного інтелекту.

Ларрі Еллісон / фото Getty Images

Ілон Маск:

Чистий капітал: 622,7 мільярда доларів

Річний прибуток: 190,3 мільярда доларів

Статки Маска відновилися після того, як він покинув Білий дім після публічної сварки з Трампом. Нещодавній продаж акцій SpaceX інсайдерам зробив її найціннішою приватною компанією у світі, а його статки вперше перевищили 600 мільярдів доларів.

Ілон Маск / фото Getty Images

Джина Райнхарт:

Чистий капітал: 37,7 мільярда доларів

Річний прибуток: 12,6 мільярда доларів

Мало хто з мільярдерів отримав цього року більше вигоди від глобальної зосередженості на забезпеченні поставок рідкоземельних мінералів, ніж найбагатша людина Австралії.

Значною мірою завдяки своєму приватному бізнесу Hancock Prospecting, Райнхарт накопичила найбільший портфель рідкоземельних металів за межами Китаю та позиціонувала себе як ключового гравця у грі.

Джина Райнхарт / фото Getty Images

Дональд Трамп та родина:

Чистий капітал: 6,8 мільярда доларів

Річний прибуток: 282 мільйони доларів

За останні 15 місяців статки родини зросли приблизно на 70%, навіть після нещодавнього падіння. Токен Трампа додав до багатства родини понад 200 мільйонів доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

Трамп також став співзасновником криптоплатформи World Liberty Financial разом зі своїми синами за кілька тижнів до виборів 2024 року. Відтоді Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп занурилися в криптопроекти, включаючи майнер цифрової валюти American Bitcoin Corp.

Один з найбільших активів Трампа, частка в Trump Media, різко зросла в ціні в грудні після оголошення про злиття з компанією з ядерного синтезу TAE Technologies, хоча її вартість все ще знизилася більш ніж на 70% від січневих максимумів.

Дональд та Меланія Трамп / фото Getty Images

