Які статки має Джеймс Кемерон?

Особистий капітал відомого режисера оцінюють в 1,1 мільярда доларів, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

Дивіться також "Легенди" йдуть: чи вдасться замінити керівників JPMorgan, Apple та легендарного Баффета

Він увійшов до списку мільярдерів за кілька днів до виходу третього фільму у блокбастері "Аватар", який включає "Аватар" 2009 року (найкасовіший фільм усіх часів із 2,9 мільярдами доларів) та "Аватар: Шлях води" 2022 року (третій найкасовіший фільм усіх часів із 2,3 мільярдами доларів).

Починаючи з 1980-х років з "Термінатора" та "Чужих" і продовжуючи "Титаніком" та "Аватар", фільми Кемерона разом заробили майже 9 мільярдів доларів у світовому прокаті, а його частка в цих доходах становить основну частину особистого капіталу.

Це ставить Кемерона в надзвичайно короткий список кінематографістів, які досягли статусу мільярдера, включаючи:

Джорджа Лукаса;

Стівена Спілберга;

Пітера Джексона;

Тайлера Перрі.

Forbes оцінює, що Кемерон може заробити щонайменше 200 мільйонів доларів на "Аватар: Вогонь і попіл", якщо фільм виправдає високі очікування щодо касових зборів.

Новини про світових мільярдерів