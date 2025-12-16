Завдяки чому збагатився Ілон Маск?

Ілон Маск наближається до мети стати першим у світі трильйонером, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

Нещодавно компанія SpaceX оголосила тендерну пропозицію, оцінивши фірму в 800 мільярдів доларів. Це збільшило статки Маска, який володіє приблизно 42% SpaceX, на 168 мільярдів доларів до приблизно 677 мільярдів доларів станом на 15 грудня. Маск тепер став першою людиною, чиї статки сягають 600 мільярдів доларів.

Тендерна пропозиція з'явилася на тлі того, що SpaceX планує провести IPO у 2026 році, що може оцінити компанію приблизно в 1,5 трильйона доларів. Навіть без IPO за такою оцінкою, яка, ймовірно, зробила б Маска трильйонером, частка Маска в SpaceX зараз є його найціннішим активом.

Тим часом його 12% частка в Tesla коштує 197 мільярдів доларів, не враховуючи опціони на акції з його нагороди CEO Performance Award 2018 року.

Ще є компанія Маска xAI Holdings, яка веде переговори про залучення нового фінансування з оцінкою в 230 мільярдів доларів. Це більш ніж удвічі перевищує оцінку в 113 мільярдів доларів, про яку Маск заявив, коли створив компанію в березні, об'єднавши свій стартап зі штучного інтелекту xAI з мережею X. Forbes оцінює, що Маск володіє 53% акцій xAI Holdings вартістю 60 мільярдів доларів.

Як зростали статки Маска?

У березні 2020 року статки Маска становили 24,6 мільярда доларів. Стрімке зростання акцій Tesla зробило його п'ятою людиною в історії, чиї статки оцінювалися в 100 мільярдів доларів.

Потім, у січні 2021 року, він вперше став найбагатшою людиною у світі , маючи чистий капітал майже в 190 мільярдів доларів.

, маючи чистий капітал майже в 190 мільярдів доларів. У вересні 2021 року він став третьою людиною в історії, чиї статки оцінювалися в 200 мільярдів доларів (Джефф Безос з Amazon та француз Бернар Арно з конгломерату LVMH випередили його).

Маск досяг 300 мільярдів доларів у листопаді 2021 року, 400 мільярдів доларів у грудні 2024 року та 500 мільярдів доларів у жовтні.

Тепер Маск ближче до того, щоб стати трильйонером, ніж втратити титул найбагатшої людини у світі, враховуючи його перевагу в 425 мільярдів доларів над нинішнім номером 2 в рейтингу, співзасновником Google Ларрі Пейджем. Зараз Маску не вистачає лише 23 мільярдів доларів до позначки в 700 мільярдів доларів.

