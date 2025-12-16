Благодаря чему обогатился Илон Маск?

Илон Маск приближается к цели стать первым в мире триллионером, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Недавно компания SpaceX объявила тендерное предложение, оценив фирму в 800 миллиардов долларов. Это увеличило состояние Маска, который владеет примерно 42% SpaceX, на 168 миллиардов долларов до примерно 677 миллиардов долларов по состоянию на 15 декабря. Маск теперь стал первым человеком, чье состояние достигает 600 миллиардов долларов.

Тендерное предложение появилось на фоне того, что SpaceX планирует провести IPO в 2026 году, что может оценить компанию примерно в 1,5 триллиона долларов. Даже без IPO по такой оценке, которая, вероятно, сделала бы Маска триллионером, доля Маска в SpaceX сейчас является его самым ценным активом.

Между тем его 12% доля в Tesla стоит 197 миллиардов долларов, не учитывая опционы на акции из его награды CEO Performance Award 2018 года.

Еще есть компания Маска xAI Holdings, которая ведет переговоры о привлечении нового финансирования с оценкой в 230 миллиардов долларов. Это более чем вдвое превышает оценку в 113 миллиардов долларов, о которой Маск заявил, когда создал компанию в марте, объединив свой стартап по искусственному интеллекту xAI с сетью X. Forbes оценивает, что Маск владеет 53% акций xAI Holdings стоимостью 60 миллиардов долларов.

Как росло состояние Маска?

В марте 2020 года состояние Маска составляло 24,6 миллиарда долларов. Стремительный рост акций Tesla сделало его пятым человеком в истории, чье состояние оценивалось в 100 миллиардов долларов.

Затем, в январе 2021 года, он впервые стал самым богатым человеком в мире , имея чистый капитал почти в 190 миллиардов долларов.

, имея чистый капитал почти в 190 миллиардов долларов. В сентябре 2021 года он стал третьим человеком в истории, чье состояние оценивалось в 200 миллиардов долларов (Джефф Безос из Amazon и француз Бернар Арно из конгломерата LVMH опередили его).

Маск достиг 300 миллиардов долларов в ноябре 2021 года, 400 миллиардов долларов в декабре 2024 года и 500 миллиардов долларов в октябре.

Теперь Маск ближе к тому, чтобы стать триллионером, чем потерять титул самого богатого человека в мире, учитывая его преимущество в 425 миллиардов долларов над нынешним номером 2 в рейтинге, соучредителем Google Ларри Пейджем. Сейчас Маску не хватает лишь 23 миллиардов долларов до отметки в 700 миллиардов долларов.

