Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Маска в Х. Через це користувачі критикували Маска, нагадавши його "нацистське вітання" в Білому домі та попередні скандальні заяви.

Дивіться також "Було б честю": батько Ілона Маска хоче російське громадянство

Чому зараз критикують Ілона Маска?

Американський мільярдер підтримав порівняння ЄС з нацистською спільнотою, заявивши що блок – це "майже Четвертий Рейх".

Конфлікт між Маском та Європою почався після того, як Єврокомісія призначила штраф на 120 мільйонів євро для соцмережі Х згідно з законом, що регулює контент, прозору рекламу та дезінформацію. Після цього мільярдер в мережі закликав "повернути суверенітет окремим країнам".

Маск продовжує напади в мережі на ЄС й поділився дописом користувачки, яка порівняла ЄС та "Четвертий Райх". Бізнесмен це прокоментував словами "Значною мірою".

Інший допис Ілона Маска стосувався того, що Брюссель нібито винен в надмірній бюрократії, що діє в ЄС.

Користувачі пишуть, що Маск "образився" й обзиває ЄС "нацистами" через те, що блок хоче бачити прозорий контент. У коментарях також пишуть, що якщо Європа за щось виступає, то це для того, щоб зберегти народ та культуру.

Європейські високопосадовці також відреагували на провокативний допис. Так польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, коментуючи заклики Маска "скасувати ЄС", порадив йому "вирушити на Марс, де немає цензури для нацистських вітань". Польський міністр також зауважив, що під постом Маска був коментар заступника президента Володимира Путіна в Раді безпеки Росії Дмитра Медведєва, який погодився із пропозицією Маска.

Якщо хтось ще сумнівається, кому служать усі ці антиєвропейські розмови про суверенітет. Тим, хто хоче нажитися на сіянні ненависті, і тим, хто хоче завоювати Європу,

– сказав Сікорський.

Що відомо про штраф ЄС для соцмережі Х?