Какое состояние имеет Джеймс Кэмерон?

Личный капитал известного режиссера оценивают в 1,1 миллиарда долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Он вошел в список миллиардеров за несколько дней до выхода третьего фильма в блокбастере "Аватар", который включает "Аватар" 2009 года (самый кассовый фильм всех времен с 2,9 миллиардами долларов) и "Аватар: Путь воды" 2022 года (третий самый кассовый фильм всех времен с 2,3 миллиардами долларов).

Начиная с 1980-х годов с "Терминатора" и "Чужих" и продолжая "Титаником" и "Аватар", фильмы Кэмерона вместе заработали почти 9 миллиардов долларов в мировом прокате, а его доля в этих доходах составляет основную часть личного капитала.

Это ставит Кэмерона в чрезвычайно короткий список кинематографистов, которые достигли статуса миллиардера, включая:

Джорджа Лукаса;

Стивена Спилберга;

Питера Джексона;

Тайлера Перри.

Forbes оценивает, что Кэмерон может заработать по меньшей мере 200 миллионов долларов на "Аватаре: Огонь и пепел", если фильм оправдает высокие ожидания относительно кассовых сборов.

