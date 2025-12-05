Благодаря чему зарабатывает Эрик Трамп?

Наибольшая часть состояния Эрика Трампа – это доля в American Bitcoin, компании, которая майнит и хранит криптовалюту, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

По состоянию на конец сентября 2025 года в ее активах было 3 418 биткойнов, рыночная капитализация American Bitcoin сейчас составляет более 2 миллиардов долларов.

American Bitcoin – это едва ли не единственное ценное предприятие, о котором думает Эрик. Его доля в World Liberty Financial, которую его отец запустил вместе с сыновьями Эриком, Дональдом Трампом младшим и Барроном незадолго до выборов прошлого года, принесла ему примерно 135 миллионов долларов.

В сочетании с несколькими другими новыми активами, два криптовалютных предприятия увеличили чистый капитал Эрика в десять раз, чем он был накануне возвращения его отца в Белый дом,

В мае 2025 года American Bitcoin объявила о слиянии с Gryphon, публичной компанией по майнингу криптовалют, которое завершилось в начале сентября. Объединенная операция вышла на публичные рынки 3 сентября под новым тикером ABTC.

Она достигла максимума в 14,52 доллара за акцию, что сделало примерно 68 миллионов акций Эрика стоимостью почти 1 миллиард долларов на бумаге. Но ажиотаж быстро утих – ABTC закрылась в тот день на отметке 8,04 доллара. Затем она продолжила падать, включая падение на 42% уже в декабре до 2,39 доллара за акцию.

Какое состояние имеет Эрик Трамп?

В середине сентября 2025 года состояние Эрика оценивалось в 750 миллионов долларов, около 500 миллионов долларов из которых составляла его доля в американских биткойнах. Сейчас эта сумма значительно уменьшилась, но все равно делает его намного богаче, чем в прошлом году.

Успех World Liberty Financial пополнил карманы Эрика еще большим количеством криптовалютных денег. Его отец контролирует 70% доли семьи в компании. Если предположить, что остальные 30% будут разделены между Эриком, Дональдом младшим и Барроном, которые все указаны как соучредители, Эрик получил бы

около 80 миллионов долларов наличными;

36 миллионов долларов его собственных токенов;

19 миллионов долларов в размере 1 миллиона долларов США, которые составляют стейблкоин-бизнес World Liberty.

Все это вместе превосходит первоначальный источник дохода Эрика – его работу в Trump Organization, к которой он впервые присоединился в 2006 году. До того, как криптовалюта пополнила его казну, он получал зарплату почти в 3 миллиона долларов и накопил более 30 миллионов долларов ликвидных активов.

Дополняют его чистый капитал акции Dominari Holdings стоимостью более 5 миллионов долларов, непрозрачной финансовой фирмы с офисами в Trump Tower, которая способствовала многим недавним проектам Эрика и его старшего брата.

С возвращением отца в американскую политику Эрик получил выгоду от возобновления иностранного интереса к сделкам с Trump Organization.

В прошлом году он получил примерно 3,2 миллиона долларов от новых лицензионных соглашений в Дубае, Саудовской Аравии и Вьетнаме, а финансовые отчеты его отца за этот год, несомненно, покажут еще больше потоков благодаря недавно объявленным сделкам в Катаре, Индии, Румынии и на Мальдивах,

В общем Forbes оценивает стоимость лицензионного и управленческого бизнеса Эрика примерно в 34 миллиона долларов.

Имея сотни миллионов на банковских счетах, Эрик намекает на то, что будет следовать плану своего отца не только в финансовом плане, даже намекая на возможное участие в предстоящих президентских выборах в интервью Nikkei Asia. Но пока криптовалюта – это его путь к более постоянному статусу миллиардера.

