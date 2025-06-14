Общие активы президента США оцениваются в 1,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Трамп задекларировал свои доходы

Хотя формально Трамп передал управление бизнесом детям через траст, декларация свидетельствует, что доход от этих компаний все еще поступает непосредственно к нему, что порождает обвинения в конфликте интересов.

Многие из его бизнесов, в частности в сфере криптовалют, выигрывают от его государственной политики.

Только монета $TRUMP, запущенная в начале года, принесла около 320 миллионов долларов комиссионных. Кроме того, семья Трампа получила более 400 миллионов долларов от финансовой компании World Liberty Financial, а сам президент задекларировал более 57 миллионов долларов прибыли от ее токенов.

Также существенный доход поступил от Trump Media & Technology Group – компании, владеющей соцсетью Truth Social. В разделе пассивных инвестиций Трамп задекларировал 12 миллионов долларов дохода от активов стоимостью около 211 миллионов.

Среди недвижимости больше всего принес гольф-клуб Trump National Doral в Майами – более 110,4 миллиона долларов. В общем объекты во Флориде, включая Mar-a-Lago, дали более 217,7 миллиона дохода.

Трамп также получил миллионные доходы от роялти: 1,3 миллиона – за специальное издание Библии, 2,8 миллиона – за часы Trump Watches, 2,5 миллиона – за брендированные духи и кроссовки. Дополнительно задекларировано более 1,16 миллиона долларов дохода от продажи собственных NFT, а Мелания Трамп заработала более 200 тысяч долларов на своей лимитированной цифровой коллекции.