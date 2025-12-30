Який бізнес є в Бейонсе?
Статки Бейонсе перетнули позначку в мільярд доларів, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.
Тепер вона приєднується до елітної групи з 22 мільярдерів-артистів, які нещодавно перетнули поріг. Серед музикантів вона стає п’ятою, приєднавшись до свого чоловіка Jay-Z, а також Тейлор Свіфт, Брюса Спрінгстіна та Ріанни.
Бейонсе почала серйозно будувати свою бізнес-імперію у 2010 році, коли заснувала Parkwood Entertainment та взяла під свій контроль майже кожен аспект своєї кар'єри. Компанія керує її кар'єрою та продюсує всю її музику, документальні фільми та концерти, покриваючи більшу частину виробничих витрат, щоб отримати більше фінансових витрат.
Коли я вирішила займатися менеджментом самостійно, було важливо, щоб я не звернулася до якоїсь великої менеджерської компанії. Я відчувала, що хочу піти слідами Мадонни, бути впливовою людиною, мати власну імперію,
– сказала вона в інтерв'ю 2013 року.
Частину коштів їй також приносять бренди кількох інших галузей:
- бренд засобів догляду за волоссям (Cécred);
- лейбл віскі (SirDavis)
- лінія одягу (Ivy Park, припинена у 2024 році).
Проте все ж більша частина особистого багатства Бейонсе походить від її музики, оскільки вона контролює права на свій надзвичайно цінний каталог та отримує величезний дохід від своїх світових турів.
